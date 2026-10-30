Alajuelense y Cartaginés ya conocen las fechas y sedes para la final de la Copa Centroamericana

Alajuelense y Cartaginés pelearán por el título de la Copa Centroamericana. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense y Cartaginés protagonizarán una final costarricense en la Copa Centroamericana por primera vez en la historia, una definición que tendrá varios detalles particulares.

La serie se disputará en la primera semana de diciembre y tendrá una particularidad en su calendario: por primera vez en la historia del certamen, el torneo terminará un domingo.

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¿Cuándo se jugarán las finales y dónde serán los partidos?

La final de ida se disputará el miércoles 2 de diciembre, en el Estadio José Rafael Fello Meza, en Cartago, casa de los blanquiazules.

La serie se definirá cuatro días después, el domingo 6 de diciembre, en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela, sede de los rojinegros.

Las fechas ya estaban contempladas en el calendario oficial que Concacaf estableció para la competición desde el inicio de la temporada.

¿Por qué Cartaginés abre la final y Alajuelense la cierra?

El orden de los partidos no se estableció mediante un sorteo, sino que responde al rendimiento de los equipos durante el torneo.

El reglamento de la Copa Centroamericana establece que el equipo mejor ubicado en la tabla acumulada de la competición tiene el derecho de disputar el partido de vuelta de la final en su estadio.

Para elaborar esa clasificación se toman en cuenta los puntos conseguidos durante las distintas etapas del certamen, desde la fase de grupos hasta las semifinales.

En este caso, Cartaginés llegó a la final con 16 puntos, mientras que Alajuelense alcanzó las 17 unidades después de vencer 2-1 al Motagua de Honduras en la semifinal de vuelta.

Antes de ese encuentro, los brumosos estaban por encima de los rojinegros, pero la victoria manuda ante el Motagua les permitió superarlos por un punto y quedarse con el derecho de cerrar la serie en casa.

Los erizos buscarán retener el título del área y ganar su cuarta corona al hilo, mientras que los paperos apuntan por su primer título internacional en 32 años.