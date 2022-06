Alajuelenses salen satisfechos con el empate a cero ante Cartaginés

José Miguel Cubero fue claro, en Alajuelense querían ganar, pero el empate que sacaron no los incomoda. (JOHN DURAN)

El 0-0 del duelo de ida entre Cartaginés y Alajuelense por la final de la segunda fase del Clausura 2022 dejó en los jugadores manudos cierta tranquilidad por sacar un punto del Fello Meza.

No obstante, los rojinegros tienen muy claro que en el Morera Soto tendrán que ir a liquidar para alzar la copa 31.

A pesar de que con un empate con goles los brumosos se llevan la serie, los erizos defienden que la igualada es bastante útil.

Dylan Flores utilizó todos los recursos posibles para superar a Alexis Gamboa. John Durán (JOHN DURAN)

“El resultado es bueno, pero hay que hacerlo bien el jueves, fue un gran esfuerzo, un partido más físico que otra cosa, de muchos duelos, donde estuvimos bien en las coberturas.

“Fue más la voluntad que las ganas de jugar, fue una propuesta inteligente, a veces es difícil controlar el balón en el medio campo, pero hay que hacerlo bien el jueves”, aseguró el volante erizo Celso Borges.

Su compañero en la marca en la media cancha José Miguel Cubero fue por la misma vía, destacó el empate, pero en casa es claro que tienen que ir por todas.

“Hay que competir con eso, ser el equipo que durante los 90 minutos tenga la iniciativa, tenemos que respetar al rival que tenemos enfrente porque si llegó a la final es porque hizo las cosas bien, sin dejar de lado que nosotros somos un gran equipo también”.

Aarón Suárez la pulseó, pero no tuvo muchas alternativas. John Durán (JOHN DURAN)

Es claro que queríamos ganar, anotar de visita por lo que vale, pero no se nos dio aunque era importante mantener el cero atrás, son circunstancias del partido, pero el empate es positivo”, dijo.

Cubero recobró protagonismo en la parte final del torneo, una decisión que al técnico Albert Rudé le ha salido, pero para el contención esto solo habla de la calidad del plantel.

“Se lo digo a todos en el plantel, juegue quien juegue lo sale a hacer bien, en un momento no me tocó jugar y ahora me toca cerrar esto, que lo diga Alex (López). También está Bernald (Alfaro) en la posición mía, pero el beneficiado al final es el grupo”, agregó.