Albert Rudé buscará darle a la afición de Alajuelense el gusto que aún les debe

Albert Rudé tiene este miércoles la tarea de derrotar de una vez por todas al Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Poco a poco a Albert Rudé los resultados lo han ido respaldando en Alajuelense, en este torneo sin discusión ha ido de menos a más y actualmente tiene a los manudos como el claro superlíder

La Liga es puntero de manera holgada. Es el de más partidos ganados (10), el de más goles a favor (29), el de menos goles en contra (13), un equipo contundente que lo que muestra en la cancha está convenciendo hasta a sus detractores.

Como vimos desde la cifras, en este momento los rojinegros son un equipo prácticamente incuestionable y para coronar eso y terminar de echarse a la afición a la bolsa, el León tiene como tarea sonarse al Monstruo este miércoles en el clásico nacional.

Derrotar a los morados es una tarea que el español aún no logra, eso, además del título, son sus tareas pendientes, algo que le consultó La Teja al técnico.

-Perder no implicaría mayores cosas en la tabla de posiciones, pero sí golpearía el ego del aficionado de Alajuelense que desde hace rato quiere ganarle a Saprissa. ¿Cómo lo toma?

Nosotros sabemos que siempre es lo mismo en cada partido, tienes los tres escenarios, puedes ganarlo, perderlo o empatarlo. En todos los partidos es lo mismo. Entonces nosotros siempre proponemos los partidos para ir a ganarlos, no va a ser una excepción el miércoles.

Sabemos de la importancia para seguir manteniendo la línea que llevamos de resultados de juego y en la tabla de posiciones. También somos conocedores del extra de este partido. Es un clásico, queremos regalarle una victoria a la afición, sabemos que es importante para el vestuario y para el cuerpo técnico tener un gran desempeño y podernos llevar los tres puntos y estamos muy enfocados en ello, con mucha responsabilidad y mucha consciencia de lo que significa el partido de este miércoles.

-¿Qué tan diferente es este clásico tomando en cuenta que el rival ahora tiene otro entrenador?

Referente al primer clásico es totalmente un mundo aparte, cada partido es un mundo aparte, cada partido, cada jornada creo que tiene una historia totalmente diferente y el clásico no es una excepción.

Estamos tratando de sacar toda la información posible a nivel deportivo del rival, viendo los parados que puede tener, viendo los posibles jugadores que pueden jugar, las características que pueden llevar a cabo a nivel de juego y tratar de hacernos fuertes en nuestras virtudes y poder sacar los tres puntos.

-Se dice que esta podría ser la oportunidad de Saprissa para tratar de llegar a los puestos de clasificación ¿Son conscientes de que podría ser el entierro de Saprissa, por decirlo de alguna manera?

Nosotros lo tomamos desde nuestra perspectiva, nosotros solamente nos enfocamos en nosotros a nivel deportivo y de objetivos, no miramos más allá a los demás equipos y sabemos que nosotros debemos ganar por nosotros, por nuestra gente, por nuestra afición, por los jugadores, por la directiva, por el cuerpo técnico, por la institución, por nosotros.

Porque si queremos quedar de líderes sabemos que estos tres puntos te acercan aún más y además, en un clásico, como digo, hay más cosas que esos tres puntos y es muy bueno poder sentir esa alegría después de ganar un clásico y queremos que todo el mundo lo sienta.

-Freddy Góndola dice que el fútbol da revanchas. ¿Usted lo ve así?

Yo veo este partido como un partido muy difícil, porque un clásico para mí a nivel personal lo siento 50-50, dejas aparte las dinámicas, la tabla y cómo vienen los equipos. Eso hace que las condiciones del partido sean muy complicadas, no va a ser nada fácil y creo que el equipo está muy consciente de ello, de que va a ser muy difícil este juego.

Nosotros lo tomamos con mucha responsabilidad, sabemos que es importante ganar este porque hay muchas cosas más en juego que los tres puntos y queremos ganarlo sí o sí para nuestra afición, para el cuerpo técnico, para el camerino, para toda la institución.

-¿Parte de lo que se juega es el convencimiento dentro del camerino de que están para ser campeones y que esos fantasmas de que son el equipo que levanta muertos?

Yo creo que en este extra, que es evidente que existe y que nosotros somos conscientes de que no debemos ser tajantes, no debemos ser deterministas en si ganamos pasa algo y si perdemos pasa otra cosa. Nosotros somos conscientes que queremos ganar ese partido por los condicionantes que mencioné y estamos trabajando muchísimo, porque sabemos de la importancia no solo de los tres puntos, de la dinámica, de mantenerla, sino de lo que significa para toda la institución y para toda la gente que rodea a la institución ganar un clásico.

No queremos ponernos presión de más, no queremos que sea un tema, de decir si ganamos somos los mejores y si perdemos somos los peores. Yo creo que hay que ir partido a partido, hay que ir paso a paso con mucha responsabilidad y jugar todos los partidos como una final.

-¿Cómo están los casos de los jugadores lesionados ante Cartaginés, especialmente Celso Borges?

Estamos esperando a nivel deportivo ver si pueden estar para el clásico, esperaremos hasta el último momento para ver si podemos contar con ellos.

-Por el momento tan malo que atraviesa Saprissa ¿es una obligación adicional ganar el clásico para Alajuelense?

Yo siento la obligación de ganar todos los partidos y este no es la excepción, no creo que tengamos ningún partido en el que digamos que no estamos obligados a hacerlo, esto es imposible, tenemos que ir a cualquier cancha ante cualquier rival con la misma obligación. A veces lo conseguimos y otras no, pero siempre trabajamos para eso.