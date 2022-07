Albert Rudé explica por qué Alex López ha tenido tan pocos minutos en Alajuelense

Albert Rudé reconoció que ante Cartaginés la alineación y formación de su equipo variará. Foto John Durán (JOHN DURAN)

Albert Rudé, técnico de Alajuelense, explicó el motivo por el que uno de sus jugadores más talentosos, el volante hondureño Alex López, ha jugado tan pocos minutos en los últimos partidos.

Rudé afirma que todo es por la dinámica del grupo, por un plan establecido, sin entrar en detalles técnicos, o del juego.

Este miércoles, al jugarse su último cartucho para alcanzar la 31, dio a entender que se vendrán cambios en la titular y que entre esos podría estar el catracho.

“El motivo del por qué un jugador juega o no, sea quien sea el nombre, siempre es producto de un plan de juego y lo que se quiere generar, buscamos ciertas cosas y ponemos a jugadores que nos puedan dar esas cosas”, dijo el técnico cuando La Teja le consultó de manera directa qué pasa con el diez de la selección de Honduras.

El español también afirmó que contará con los juveniles Doryan Rodríguez y Jossimar Alcócer, a quienes les tomó unos días adaptarse luego de estar varias semanas con la selección sub-20 de Costa Rica.

“Seguramente habrá cambios, porque no hay nada más que estos 90 minutos que quedan, tenemos que actuar ahora”.

Las preguntas sobre los cambios en su alineación, si jugará con uno, dos o hasta tres delantero fueron las que más aparecieron en la conferencia de prensa de este martes.

“Podría presentarse cualquier ajuste o cambio para generar lo que creemos que necesitamos para salir campeones, pueden ser dos, tres o cuatro. Habrá un esquema inicial, depende. Esto puede ir cambiando. Tenemos todos los escenarios pensados. Al final es estar mejor que el rival y ser contundentes.

“Intentamos imaginar lo que puede suceder, tratamos de ser proactivos en lo que queremos que suceda. Lo que esperamos es un Cartaginés que hará su juego desde el minuto uno y nosotros ser conscientes de que es 1-0, gestionar eso y que esta es la final absoluta”, comentó.

¿Futuro en juego?

Para muchos, Rudé se juega su futuro como técnico de Alajuelense en el duelo de este miércoles. Si le va bien, ganaría su primer título como entrenador, sino podría ser su fin en el club, detalle en el que dice no pensar.

“No he invertido un solo segundo en pensar qué puede pasar en el futuro o la carrera profesional de Albert Rudé, te lo digo con la mano en el corazón, ni un solo segundo, yo me centro en mi equipo, en mis jugadores, en el liguismo, en sacar la 31 adelante y no hay más que eso en mi mente”, respondió a La Teja sobre su situación en el banquillo.