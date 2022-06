Albert Rudé jugó en tercera división de España, pero dice que no tenía mucha calidad

El técnico de Alajuelense, Albert Rudé, confesó este viernes que fue futbolista y jugó en tercera división en España, una etapa que disfrutó muchísimo, pero sufrió una grave lesión en la pierna derecha que lo hizo abandonar las canchas a los 24 años.

Albert Rudé dijo que fue lateral derecho, pero reconoce que con poca calidad. (JOHN DURAN)

El europeo hizo esa confesión en la conferencia de prensa previa al partido de ida de la final de la segunda fase ante Cartaginés.

“Estaba en un equipo de tercera de España, con proyectos para subir a segunda. Era un jugador carrilero, a veces extremo o lateral derecho, pero no tenía la suficiente calidad para ser profesional.

“Ese fue el techo, era una tercera bonita, de hecho Josep Guardiola jugó en esa competición con el Barcelona B. Jugamos un play off contra Las Palmas B y fue una experiencia de las más bonitas. Pero no me alcanzó para vivir un torneo de alta competitividad, por eso me acerco a los jugadores experimentados, que han estado en vestidores pesados y que le pueden transmitir a uno conocimiento como entrenador”, contó.

[ Albert Rudé: “Estamos cerca de, esta vez, sí poder conseguir el título 31” ]

Rudé sufrió una rotura en el isquiotibial (músculo en la parte posterior del muslo) de la pierna derecha, dice que muy grande. Eso lo alejó de las canchas seis meses y cuando regresó no pudo más. Bajó un par de categorías, pero ya no pudo continuar y se dedicó a prepararse para ser entrenador.