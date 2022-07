Albert Rudé sería destituido de Alajuelense pese a que gerencia y jugadores lo acuerpan

El técnico español Albert Rudé sería destituido de su puesto luego del sonado fracaso deportivo de Alajuelense en esta temporada, que se quedó sin títulos.

Albert Rudé perdió las tres finales que enfrentó (una con Saprissa en torneo pasado y las dos con Cartaginés) (JOHN DURAN)

Rudé perdió la final de la segunda fase y la gran final contra Cartaginés, luego de haber eliminado a Saprissa en las semifinales.

En el torneo anterior, la Liga también perdió la final de la segunda fase, esa vez con Saprissa.

La relación de Rudé con la afición nunca fue buena y el miércoles, con la derrota, terminó de deteriorarse, a tal punto que un aficionado rojinegro lo agredió con lo que parece ser un suéter. Rudé, al percatarse, encaró al fiebre manudo, pero la situación no pasó a más porque sus asistentes se lo llevaron para el camerino.

Quienes sí lo quieren son los jugadores y la gerencia deportiva, encabezada por su amigo y coterráneo, Agustín Lleida.

El gerente dijo, luego de entregar un título más, que Rudé es un buen técnico, que dejó fuera del camino a Saprissa, pero que el equipo está fallando en algo en estas instancias, sin decir, nunca, qué pasaría con el técnico.

“Creo que fue el mejor técnico de la fase regular, dejó a Saprissa, con todo lo que se había hablado de Saprissa. Contra Cartago estuvimos a cinco minutos de ser campeones en la primera final. Esta vez tuvimos que llegar a la prórroga y lo teníamos ahí también. Se le podrá achacar o decir lo que quieran, pueden hacer una valoración también con los jugadores, para ver cómo se sienten ellos”, expresó Agustín.

Bryan Ruiz desea que se quede Albert Rudé.

Mientras tanto, Bryan Ruiz, capitán alajuelense, manifestó abiertamente que él prefiere que se quede Rudé, pero también entiende las circunstancias.

“Es un tema de junta directiva, me encantaría que siga por la forma de trabajar y de dirigir al grupo, sé que la afición está molesta, casi siempre los jugadores y el técnico son señalados, pero me gustaría que siga por el trabajo acumulado, tiene una forma de trabajar buena, estamos satisfechos, pero estamos claros de las cosas que pasan si no se consigue el objetivo señalado”, dijo el Capi.

Jaló el primero

El que sí jaló de la Liga de una vez fue Yurguin Roman.

El mismo defensor adelantó en horas de la mañana su salida en una carta que escribió en su Instagram.

“Atrás quedan amigos que considero mi familia, ahora, así es esto, de todo corazón agradezco a todas las personas que me apoyaron y a esa afición que nunca deja de alentar”, escribió Yurguín Román.

Aparte del lateral, se especula que también se irán del club Jurguens Montenegro, de bajísimo nivel, que iría a préstamo a algún club.

Otro que cantaría viajera es el argentino Israel Escalante que, pese que llegó por un año a préstamo de Boca Juniors de Argentina, los erizos lo devolverían con todo y colilla por los pocos minutos que tuvo durante el torneo.

También se especula que el catracho Bryan Samir Felix dejaría la institución y que el asistente técnico de Rudé, Óscar ‘Rambo’ Torres, se iría con el español.