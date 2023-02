Alcalde de Goicoechea justificó lo que pasó el miércoles en el Colleya Fonseca

22/02/2023 Estadio Coyella Fonseca. El Club Sport Herediano recibió al Deportivo Saprissa, en partido de la jornada 9 del Torneo de Clausura, Liga Promerica 2023. (Rafael Pacheco Granados)

El alcalde de Goicoechea, Rafael Ángel Vargas, confirmó que hace unos años el Comité Cantonal de Deportes invirtió en la mejora de la gramilla y en el sistema de iluminación del estadio Colleya Fonseca y, por eso, desde el jueves por la mañana pidió a la empresa encargada del sistema eléctrico del inmueble un plan remedial para evitar nuevos apagones.

Vargas lamentó lo ocurrido el miércoles, durante el juego entre Herediano y Saprissa, y reconoció que en los últimos seis meses, han habido apagones en dos o tres ocasiones.

“Es lamentable, porque la administración pasada de la Municipalidad de Goicoechea hizo una inversión importante para mejorar la gramilla y el sistema de iluminación.

“Las luces del estadio se encienden todas las noches y no se apagan todas las noches y hay que dejar claro que las reparaciones se hicieron no para que jugara Heredia, sino para que un bien municipal esté en buenas condiciones. Además, no solo en el Colleya Fonseca hay apagones, en otros estadios también”, comentó.

El alcalde de Goicoechea, Rafael Ángel Vargas lamentó lo que pasó el miércoles. Tomada de La Voz de Goicoechea.

“¿Mano negra?”

Fello - como se le conoce popularmente al alcalde del cantón josefino- agregó que envió un correo a la empresa para que les brinde un estudio remedial, y que informen qué van a hacer y cómo atenderán la problemática de los apagones.

El funcionario municipal dijo desconocer cuánto se invirtió en el mejoramiento del sistema eléctrico, pues los trabajos no se iniciaron en su administración ni hace cuánto comenzaron las obras. Solo es consciente de que finalizaron cuando él llegó al ayuntamiento en el 2020.

Se le consultó si cree que hubo “mano negra” porque, precisamente, los apagones se han dado en juegos contra Saprissa.

“Es una especulación irresponsable, porque no me imagino a nadie del Comité Cantonal de Deportes o a alguna persona bajando un interrumpor para que se vaya la luz en medio de un partido. La luz se va, algo pasó y para muestra un botón, un aficionado que conoce de esto trató de reparar lo que sucedió”, agregó.

La empresa Stadium Source, encargada del mejiramiento del sistema eléctrico acudió este jueves al inmueble. Los trabajadores confirmaron que en efecto, había un breaker dañado, se cambío y se verificó que lo demás está en perfectas condiciones, se probó por espacio de 30 minutos y no falló, informó el alcalde.