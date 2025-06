Alcaldesa de Limón denuncia que Celso Gamboa la presionó por millonaria licitación de estadio

Celso Gamboa fue detenido el lunes anterior, por aparente tráfico internacional de drogas. José Cordero.

La alcaldesa del cantón central de Limón, Ana Matarrita, reconoció que recibió presiones del exmagistrado Celso Gamboa para que aceptara una dudosa licitación, con la que se iba a mejorar el estadio Juan Gobán.

Gamboa fue detenido por el OIJ el lunes anterior a solicitud de la DEA, por el presunto delito de tráfico internacional de drogas, y en el 2020 llegó a ser presidente del extinto Limón FC, pero en agosto del 2021, con el descenso del equipo, dio por finalizado su ligamen.

La alcaldesa reveló a Tigo Sports que hubo una licitación para invertir en las mejoras de la casa de los caribeños, y hasta recibió una advertencia por parte la Contraloría General de la República.

“Me enteré que la contratación era con un ente privado, no se mencionaba qué era e iban a poner plata para la gramilla, las luces y camerinos, por ₡900 millones, por lo que lo denominé, en su momento, como el primer gota a gota que habría tenido la Municipalidad de Limón.

“No se decían las condiciones del préstamo por decirlo así, por cuántos meses; era una idea descabellada, que carecía de oficialidad, y hasta tuve una respuesta de la Contraloría, que hacía advertencias de peligrosidad de la práctica”, afirmó.

La gramilla del estadio Juan Gobán necesita un arreglo. Rodolfo Martín.

Matarrita contó que sufrió varias presiones y una de ellas venía de Celso, quien, según ella, insistió con el tema.

“Criticó muchísimo que no la aceptara, insistía en el tema de la licitación, decía que la alcaldesa no estaba siendo vehemente, y eso me generó agresión en la comunidad.

“Se abrió una investigación, se descartó la misma, porque era irresponsable y la propuesta que se estaba haciendo ni siquiera era con una entidad financiera reconocida”, destacó.

La alcaldesa añadió que, recientemente, hicieron un estudio de mercado y vieron que con mucha menos plata se podían hacer los arreglos que el emblemático estadio necesita.

Ana Matarrita es la alcaldesa del cantón central de Limón. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Lo que se proponía para el Juan Gobán es la reparación de la gramilla, la iluminación, el remozamiento de los camerinos y vimos que con ₡500 millones a ₡600 millones se podía hacer.

“Para hacer el estudio usamos como base inversiones que se han hecho en otros estadios, como el de San Carlos, en el que, recientemente, se cambió la gramilla”, añadió.