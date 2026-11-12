Alejandro Bran acapara la atención durante el parón de la fecha FIFA por esta razón

El mediocampista nacional, Alejandro Bran, vuelve a ser noticia por lo que hace en la cancha con su equipo, el Petrolul de Rumanía.

Bran está entre los mejores extranjeros de la primera vuelta de la Liga de Rumania. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En pleno parón de selecciones por la fecha FIFA y al no estar convocado con la Tricolor desde el recordado hecho con su carro (el cual fue baleado) meses atrás en Los Yoses, el volante fue destacado como uno de los mejores jugadores internacionales de la liga de dicho país europeo.

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Por medio de las calificaciones de Super Score, el tico sale con un 7.46 de calificación durante la primera vuelta del campeonato, solo superado por cuatro foráneos de la lista; es decir, es el quinto mejor extranjero en Rumanía actualmente.