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Alejandro Bran acapara la atención durante el parón de la fecha FIFA por esta razón

Alejandro Bran no es convocado con la Selección Nacional desde el recordado acontecimiento con su carro en Los Yoses

Por Eduardo Rodríguez

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El mediocampista nacional, Alejandro Bran, vuelve a ser noticia por lo que hace en la cancha con su equipo, el Petrolul de Rumanía.

Alajuelense vs. Saprissa
Bran está entre los mejores extranjeros de la primera vuelta de la Liga de Rumania. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En pleno parón de selecciones por la fecha FIFA y al no estar convocado con la Tricolor desde el recordado hecho con su carro (el cual fue baleado) meses atrás en Los Yoses, el volante fue destacado como uno de los mejores jugadores internacionales de la liga de dicho país europeo.

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Por medio de las calificaciones de Super Score, el tico sale con un 7.46 de calificación durante la primera vuelta del campeonato, solo superado por cuatro foráneos de la lista; es decir, es el quinto mejor extranjero en Rumanía actualmente.

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Alejandro Bran
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis