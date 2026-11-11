Figura actual de Saprissa fue contundente al hablar de un posible regreso de Jeaustin Campos

En el Deportivo Saprissa hay muchos que al ver a una figura con ADN morado, como Jeaustin Campos, sin equipo, lo quieren de vuelta en la institución.

Campos está libre luego de su salida del Real España tras situaciones financieras que provocaron su salida prematura del equipo hondureño y desde entonces cierto sector de la afición lo quiere de vuelta, no solo como técnico, ya que actualmente el técnico es Hernán Medford, sino que incluso en una posición dirigencial.

Jeaustin se encuentra libre actualmente. (Rafael Pacheco Granados)

Ante esto, sumado a que cierta parte de la hinchada saprissista ha cuestionado al Pelícano, se le hizo la consulta a Ariel Rodríguez acerca de su opinión sobre una vuelta de Campos al Monstruo, pero no necesariamente como timonel, sino en cualquier puesto para tenerlo dentro del club tibaseño.

“Yo conozco a Jeaustin desde hace muchos años, sabemos el gran entrenador que es él, ¿verdad?, pero ya esos temas a mí no me corresponden, eso ya le toca preguntárselo a los jefes, ¿verdad?, pero sí te puedo decir que Jeaustin es un gran entrenador y ya trabajé mucho tiempo con él, así que le deseo lo mejor”, indicó el Samurái ante la consulta de La Teja acerca de Campos.

El entrenador tuvo una polémica salida de la institución después de un supuesto conflicto racial con el exjugador saprissista Javon East, bronca que acabó ocasionando la salida prematura del técnico más ganador de la historia morada y a la vez del fútbol nacional.

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El nombre de Campos se vio ligado, según rumores, en su momento, tras la salida de Ismael Rescalvo, a la Liga Deportiva Alajuelense, pero con la llegada de Óscar Ramírez no pasó a más; también muchos hinchas del Herediano quieren la vuelta de Jeaustin luego de un semestre que se ha vuelto una pesadilla tras lograr el título 32 en mayo pasado.

Campos también sonó como opción para dirigir a la Selección Nacional, pero al final fue Bryan Ruiz el elegido para asumir ese puesto.