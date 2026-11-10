Saprissa se ha visto perjudicado por el VAR: ¿Cuáles son los errores más recordados?

El Deportivo Saprissa se ha visto en el ojo del huracán por el tema del VAR luego de la acción que ocurrió en el cierre del partido contra Puntarenas; no obstante, los morados también se han vuelto involucrados con fallos en contra.

Además de la polémica jugada contra el Puerto al final con la que lograron el liderato a falta de dos jornadas, se le suma una acción sobre Ronaldo Cisneros que no se pitó como penal a favor de Alajuelense en el cierre, pero tras la revelación de los audios del VAR se dictaminó que no era falta, a pesar de que a muchos les queda la sensación de que se podía señalar penal para la Liga.

Errores en contra de la S también se han hecho presentes a lo largo del torneo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A los morados también se les ha visto involucrados con errores en contra, siendo la jugada en el duelo contra Inter San Carlos una de las más recordadas por los hinchas saprissistas.

Una acción clara de penal que no se le pitó a los de Tibás cuando el duelo ante los Tafas en el Carlos Ugalde estaba sin goles, y pudo significar la ventaja para Saprissa; sin embargo, acabaron perdiendo 1-0.

En la más reciente visita al Fello Meza, con el marcador empatado a cero, una barrida en el área no se pitó como falta de penal a los de Hernán Medford, en un encuentro que acabó perdiendo por el mismo marcador que ante el Inter contra el Cartaginés y en el que con ese penal se pudo adelantar y cambiar por completo el rumbo del encuentro. En ese mismo partido, un empujón de Randall Cordero que pasó inadvertido parecido al de Taylor a Cisneros tampoco se pitó.

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Saprissa es el actual líder del torneo con 31 unidades, empatado con Cartago, pero con mejor diferencia de goles, por lo que está en la cima.

Sporting está un punto abajo de brumosos y tibaseños, mientras que Alajuelense se coloca con 29 puntos en la cuarta casilla a falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular.