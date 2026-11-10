Estos son los estratosféricos precios que puso Cartaginés para la final de Copa Centroamericana ante Alajuelense

Las entradas a la venta para el duelo de ida de la final de la Copa Centroamericana entre Cartaginés y Alajuelense en el Fello Meza salen este miércoles, pero ya se conocen los precios.

Cartago anunció el precio de los boletos de la final ante la Liga. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El conjunto brumoso anunció el precio de los boletos para el duelo ante la Liga, siendo la más cómoda de 20 mil colones en los sectores de Popular Oeste y Sur.

La siguiente en precio es Preferencia Norte, que vale 22 mil colones, seguido de las Plateas lateral Noreste y Sureste en 25.

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La sombra lateral está en 30 mil colones, además de sombra central en 35, y por último palco, que tiene un valor de 70.

El primer partido entre Cartago y Alajuela será el miércoles 2 de diciembre a las 7 de la noche, mientras que la vuelta se jugará el domingo 6 en el estadio Alejandro Morera Soto.