Alejandro Bran aprovechaba las madrugadas para aprender del más grande y obtuvo su premio

Alejandro Bran, volante del Club Sport Herediano, era de esos niños que miraban los partidos de Lio Messi en la madrugada, aunque ya lo hubiera visto en vivo más temprano.

El herediano, originario de la Colonia 15 de setiembre, en Hatillo, es un verdadero apasionado del fútbol, de esos que respiran y se alimentan del balón y lo convirtió en su pasión.

Alejandro Bran ha destacado en este torneo. (Rafael Pacheco Granados)

Alejandro fue una de las agradables sopresas en la lista de convocados que dio a conocer este miércoles el técnico interino de la Selección, quien también funge como director deportivo, Claudio Vivas.

Su hermana Sherly nos contó que Bran quebró cualquier cantidad de adornos de doña Jacqueline Flores, la mamá de los Bran, matas, floreros, platos también fueron sus víctimas porque al pequeño se le ocurría jugar bola adentro de la casa. Pero entre las trasnochadas y el quebradero que hizo, ahora disfruta de la Tricolor con su primer llamado.

LEA MÁS: Jeaustin Campos habla bellezas de uno de los jugadores de Herediano

Bran se crió con sus padres, don Alejandro Bran, doña Jacqueline y tres hermanas mayores Abigail, Sherly y Viviana, en un barrio marginal donde el papá inculcó la disciplina y el respeto a sus retoños y logró que al varón le gustara tanto el fútbol como a él. Pero le puso una regla de oro, “si no traes buenas notas no puedes jugar”.

Alejandro Bran ganó trofeos como máximo goleador en ligas menores del Herediano (Cortesía )

Esa simple la regla, empezó a forjar el carácter de Alejandro, quien se hizo disciplinado para cumplir con las exigencias académicas y poder practicar el deporte que tanto ama.

“Siempre fue un magnífico estudiante, nunca presentó materias y logró entrar en escuelas de fútbol de Hatillo, papá siempre lo acompañaba. Juega fútbol desde los cuatro años”, expresó Sherly.

Un día llegaron visores de Saprissa, vieron la calidad de Alejandro y se lo llevaron, pero luego se pasó al Herediano.

“Cuando estuvo en ligas menores en Herediano se levantaba a las 4:30 de la madrugada, entrenaba, estudiaba, llegaba a las 9 de la noche a la casa. Y si había exámenes no salía. Pero casi no sale, es casero”, agregó la hermana.

LEA MÁS: Esta es la razón por la que Elías Aguilar no fue convocado a la Selección Nacional

Hoy en día vive con Sherly y sus padres y tiene el apoyo total y absoluto de sus familiares. El papá y la hermana siempre lo acompañaban al estadio, incluso cuando estaba en Guanacasteca.

“Él no hace otra cosa que no sea fútbol. Cuando era niño me levantaba de madrugada y estaba viendo un partido de Messi repetido, que ya había visto en la mañana. No es de novias, dice que no le gusta porque se puede distraer porque su enfoque es el fútbol”.

Bran es sumamente hogareño, pero molestón. Eso sí, su principal característica es la disciplina, su voluntad para hacer las cosas.

“Por ejemplo, si pedimos una pizza y él ya había comido o siente que no debe comer carbohidratos, no se la come, busca otra cosa. Todas somos disciplinadas, pero él es el más”.

Doña Jacqueline Flores (de rosado), Viviana, Sherly, don Alejandro, Abigail y Alejandro Bran en la foto. En la parte superior izquierda dos sobrinas. (Cortesía )

En cuanto a la Selección, curiosamente, fue a la convocatoria a la que menos atención le pusieron en la familia. Estaban en otra cosa. Fue don Alejandro quien llamó a la mamá y le contó llorando que por fin su hijo estaba en la Sele.

“Papá ha estado hombro a hombro con él, todos lo hemos apoyado, pero papá ha sido legal. Oramos, cierto, para que se le diera, porque ha estado en varios microciclos, pero nunca quedaba, pero no estábamos pendientes en esta ocasión. Gracias a Dios se le dio”.

Sherly dice que su hermano está preparado, tiene condiciones y ya hasta vivió solo en Guanacaste, una experiencia de vida que sin duda lo hizo crecer.

“Él se prepara la comida si lo tiene que hacer, mamá le enseñó a hacer de todo”, aseguró la orgullosa hermano.