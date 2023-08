Jeaustin Campos habla bellezas de uno de los jugadores de Herediano

El entrenador del Club Sport Herediano, Jeaustin Campos, habló bellezas de uno de los jugadores de su equipo que mejor se han visto en el campeonato.

Se trata del volante Alejandro Bran, una de las sorpresas del torneo, quien es parte del equipo titular del Team.

Alejandro Bran ha destacado con el Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

Campos dijo que los entrenadores, más allá de la obligación de ganar títulos, también tienen una responsabilidad con los jugadores que están empezando.

LEA MÁS: Orlando Galo regresó a los entrenamientos y vea cómo lo celebra el Herediano

“Es un futbolista que estamos explotando las cualidades que tiene, el fútbol que estamos practicando le viene bastante bien, tiene que madurar, pero creo que lo he dicho siempre, uno como entrenador no solo debe ocuparse por ganar campeonatos, dentro de las responsabilidades está llevar a los chicos jóvenes a superar el nivel y tener una perspectiva como la de Bran, que no estaba en el radar de ustedes, pero que hoy es un jugador importante para nosotros y esperamos que siga así”, expresó Campos.

Jeausitn dio las declaraciones este jueves en la conferencia de prensa previa al partido de este domingo ante Liga Deportiva Alajuelense.