Alejandro Bran renueva sus energías y hace una advertencia de cara al nuevo torneo

Alejandro Bran envió un importante mensaje, de cara al próximo torneo, porque quiere dejar atrás polémicas y todo lo que envolvió su carrera el semestre pasado.

El volante de Alajuelense se tomó un respiro, luego de que el club quedara eliminado de las semifinales del Clausura 2026.

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Alejandro Bran quiere mostrar una imagen muy distinta en redes sociales. Foto: Instagram Alejandro Bran. (Foto: Instagram Alejandro Bran. /Foto: Instagram Alejandro Bran.)

Enfocado

Recientemente, Bran se dio un paseo por Colombia y, actualmente, mientras se reanuda el campeonato nacional, se dedica a hacer ejercicios.

En una publicación en redes sociales, mostró parte de lo que está haciendo y subió una poderosa frase.

“Es hora de cambiar el juego”, compartió el futbolista en su cuenta de Instagram.