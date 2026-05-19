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Alejandro Bran renueva sus energías y hace una advertencia de cara al nuevo torneo

Alejandro Bran muestra en sus redes sociales una nueva imagen, alejado de las polémicas que protagonizó en el pasado

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Alejandro Bran envió un importante mensaje, de cara al próximo torneo, porque quiere dejar atrás polémicas y todo lo que envolvió su carrera el semestre pasado.

El volante de Alajuelense se tomó un respiro, luego de que el club quedara eliminado de las semifinales del Clausura 2026.

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Alejandro Bran
Alejandro Bran quiere mostrar una imagen muy distinta en redes sociales. Foto: Instagram Alejandro Bran. (Foto: Instagram Alejandro Bran. /Foto: Instagram Alejandro Bran.)

Enfocado

Recientemente, Bran se dio un paseo por Colombia y, actualmente, mientras se reanuda el campeonato nacional, se dedica a hacer ejercicios.

En una publicación en redes sociales, mostró parte de lo que está haciendo y subió una poderosa frase.

“Es hora de cambiar el juego”, compartió el futbolista en su cuenta de Instagram.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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