Carlos Vela admite fracaso y revela castigos de miles de dólares en la Liga

Tras el fracaso deportivo del semestre, el gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, habló con sinceridad sobre el momento que vive en el equipo rojinegro y admitió que dentro del club existe mucha reflexión y autocrítica.

El mexicano admitió que los liguistas quedaron muy lejos de las expectativas luego de quedar fuera del torneo de Copa, el de Clausura y no avanzar en la Copa de Campeones de Concacaf.

Además, explicó que la elección del nuevo entrenador frenó cualquier movimiento en el mercado de fichajes, ya que el club pretende tomar decisiones de la mano con el próximo técnico.

También defendió el manejo disciplinario dentro del plantel, asegurando que las faltas cometidas por algunos futbolistas sí fueron castigadas con fuertes multas económicas. “La disciplina no es negociable”, enfatizó el dirigente rojinegro.

En Alajuelense están en un proceso de revisión, luego de la salida de Óscar Ramírez. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

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Alajuelense en revisión

—¿Cómo ha estado luego de que finalizara el torneo?

Estamos digiriendo lo que pasó en el semestre; la realidad es que fue un semestre malo para el club. Arrancamos el semestre con la intención de obtener el título de Copa, de defender el título nacional y de tener un buen torneo de Concacaf, hacer algo distinto de lo que había sucedido previamente y, la verdad, es que en los tres torneos no se consiguieron los objetivos.

Entonces, estamos en un proceso de autocrítica, de analizar qué pudimos hacer mejor, en qué nos equivocamos, qué se dejó de hacer a nivel global, incluyendo jugadores, cuerpo técnico y mi persona, para que no volvamos a vivir un semestre como el que nos tocó, sobre todo viniendo de donde veníamos, que era haber ganado todo.

—¿Hay jugadores que pensaban fichar y no se han concretado a raíz de la salida de Óscar?

Sí, totalmente. Me gusta trabajar en consenso con el director técnico y entonces, para efectos de algún fichaje o alguna zona donde sintamos que el equipo se tiene que reforzar, va de la mano con el cuerpo técnico.

En diciembre del año pasado, la Liga celebró la copa número 31 y el tricampeonato de la Copa Centroamericana. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

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En este caso no vamos a hacer algún fichaje previo a la llegada del técnico y hay tiempo. Estamos trabajando para tener opciones y ya, una vez que se consolide el tema de la dirección técnica, ahora sí sentarnos. Vamos a analizar el plantel en función de lo que él también ve de posibles necesidades.

—Alajuelense luchó, durante muchos años, para que Óscar Ramírez volviera a dirigir y ahora que regresó, se dice que se fue porque no le aceptaron algunas condiciones que él pidió...

Fue algo de lo que se habló bastante a lo largo del semestre y yo fui muy reiterativo a lo largo del torneo. Óscar tiene un lugar bien ganado en la Liga y él fue muy insistente en decir que analizaría al final del torneo cómo se sentía y replantearía o no continuar en el proyecto o descansar.

Fue un tema muy visible, muy hablado; o sea, siempre se habló con total transparencia y no todo lo que se rumorea es verdadero. Óscar es un tipo bien querido, deja un legado bastante grande aquí en el club, es el técnico más ganador de la historia y estoy muy agradecido con él porque también aprendí mucho con él.

Carlos Vela conversó con La Teja y habló del presente de Alajuelense. Foto: Fanny Tayver. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

—¿Cree que es el retiro definitivo del Macho y hay un sentimiento de culpa ante su partida?

Ojalá que no sea un retiro permanente; yo creo que más bien lo veo como un hasta luego. Creo que Óscar está en un periodo de descanso, de algo que se venía hablando desde tiempo atrás, y él tiene las puertas abiertas en el club. Imagínate lo que significa Óscar para la Liga.

¿Sentimiento de culpa? Para nada, creo que todo el tiempo trabajamos juntos; lo hicimos muy bien con total disposición, con total apoyo, con total colaboración. Fue un excelente trabajo en equipo, que nos llevó a ganar trofeos y eso tampoco es cosa menor.

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—¿Han sido blandos con los jugadores ante los actos de indisciplina?

La disciplina no es negociable y esperemos que no tengamos que estar volviendo a hablar de temas que a todas luces no le hacen bien a nadie, que no ayudan en nada ni al club, ni a los propios jugadores.

Las faltas se sancionaron; no se dejó pasar ningún acto de indisciplina. Los castigos no los hacemos públicos, pero estamos hablando de sanciones de miles de dólares. O sea, no son cosas menores y yo creo mucho en el acompañamiento. También estamos hablando de que los muchachos que se han equivocado, en principio, han aprendido de ello.

Kenneth Vargas fue separado del primer equipo por actos de indisciplina. Foto: Albert Marín. (albe)

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Creo en las segundas oportunidades, igual el club, pero no creemos en las terceras y sobre todo si tropiezan con la misma piedra. Las sanciones son fuertes a nivel económico; después, a nivel deportivo, es decisión 100% del director técnico si juegan o no, si los separan un tiempo, si los mandan o no; eso es decisión del técnico.

Siempre se dice: ‘Hay que pegarles en el bolsillo porque es donde les duele’ y parece ser cierto. Al final, si tú volteas a ver las grandes prácticas y volteas a ver a los grandes clubes europeos, sancionan conforme a temas económicos, pero el director técnico tiene que ganar cada fin de semana.