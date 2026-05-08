¿En Alajuelense faltó mano dura con los actos de indisciplina de sus jugadores? Esto dice Carlos Vela

Carlos Vela, gerente deportivo de Alajuelense, salió al paso de las críticas de un sector de la afición que cree que al equipo le faltó mano dura, a la hora de manejar situaciones de indiscplina de jugadores.

Desde el año pasado, futbolistas y miembros del cuerpo técnico liguista protagonizaron polémicas fuera de la cancha. Creichel Pérez, Deylan Aguilar, Deylan Paz, John Paul Ruiz (está a préstamo en Liberia) fueron noticia al involucrarse en una bronca en barrio La California, en San José centro.

En el semestre actual, Kenneth Vargas, Alejandro Bran y Bayron Mora fueron noticia por actos de indisciplina y más recientemente se unió David Rojas, quien era preparador físico del equipo y quedó fuera tras supuestamente atropellar a dos mujeres, en Grecia.

Alejandro Bran protagonizó un encontronazo con la Fuerza Pública a mediados de marzo. Foto. captura de pantalla. (Foto: /Foto: cortesía)

A Vela se le consultó si en la Liga fueron blandos con el comportamiento de sus jugadores.

LEA MÁS: Carlos Vela admite errores en Alajuelense y revela qué buscan en el nuevo técnico

No se dejó pasar nada

El gerente dio una entrevista a La Teja y así se refirió a este tema:

“La disciplina no es negociable y esperemos que no tengamos que estar volviendo a hablar de temas que a todas luces no le hacen bien a nadie, que no ayudan al club, que no le ayudan a los propios jugadores en nada.

“Creo que las faltas se sancionaron, no se dejó pasar ningún acto de indisciplina. Las sanciones no las hacemos públicas, pero estamos hablando de sanciones de miles de dólares. O sea, no son cosas menores y yo creo mucho en el acompañamiento, también estamos hablando de que los muchachos que se han equivocado en principio han aprendido de ello, porque estaríamos hablando de otra cosa si reinciden.

LEA MÁS: Carlos Vela confirma lo que pasará con el hijo de Óscar Ramírez en Alajuelense

“Yo creo en las segundas oportunidades, el club cree en segundas oportunidades, pero no creemos en las terceras y sobre todo si tropiezan con la misma piedra. Las sanciones son fuertes a nivel económico, después a nivel deportivo es decisión 100% del director técnico si juegan, si no juegan, si lo separan en un tiempo, los mandan o no, eso es decisión del técnico.

Kenneth Vargas fue separado del primer equipo por actos de indisciplina. Foto: Albert Marín. (albe)

“Siempre se dice: ‘Hay que pegarles en el bolsillo porque es donde les duele’, y parece ser cierto. Al final, si tú volteas a ver las grandes prácticas y volteas a ver a los grandes clubes europeos, sancionan conforme a temas económicos, pero el director técnico tiene que ganar cada fin de semana.

“Y el club no condiciona a través de limitar jugadores, o sea, yo no quiero que nunca el entrenador me diga: ‘Es que no gané porque me castigaste estos dos jugadores’, los castigamos a nivel económico y el entrenador toma otra decisión, pero hay que ganar el partido y eso es conforme se manejan las mejores prácticas en el fútbol de alto rendimiento”.