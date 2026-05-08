Carlos Vela admite errores en Alajuelense y revela qué buscan en el nuevo técnico

Carlos Vela, gerente deportivo de Alajuelense reconoció que en la Liga hubo errores a todo nivel durante el Clausura 2026 y aseguró que el club necesita reinventarse para volver a pelear por títulos, mientras trabajan en la elección del nuevo entrenador rojinegro.

El dirigente mexicano fue autocrítico al analizar el contraste entre el campeonato anterior y el semestre actual, en el que los manudos quedaron lejos de las expectativas e insistió en que el equipo debe recuperar el hambre competitiva y la importancia por cada entrenamiento y partido para regresar al lugar en donde debe estar una institución como la Liga.

Vela conversó con La Teja y sobre la búsqueda del nuevo técnico explicó que la prioridad absoluta del club es encontrar un perfil con experiencia en equipos grandes, capacidad para manejar la presión y afinidad con el trabajo integral que ofrece el Centro de Alto Rendimiento (CAR) rojinegro.

Carlos Vela, gerente deportivo de Alajuelense conversó con La Teja sobre la actualidad del equipo rojinegro. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Carlos Vela se sincera

- ¿Qué cambió de un campeonato tan exitoso a otro?

Esa es la pregunta principal y creo que en ese sentido tenemos que ser muy humildes, tener ese proceso de reflexión y reconocer que, sin duda hubo cosas que se pudieron hacer mejor o en las que nos equivocamos y hablo a todos los niveles y esto se vio reflejado con los resultados.

Hay que retomar, hay que reinventarnos, arrancar desde el primer día con la misma convicción con la que este equipo debe vivir con el hambre de búsqueda de títulos, de darle máxima importancia a cada partido, a cada entrenamiento y en función de eso volver a estar en donde donde debemos de estar.

Carlos Vela habla del presente de Alajuelense

- En este momento, ¿cuáles son las prioridades que tiene en su cargo?

La prioridad es el tema de la dirección técnica, creo que es fundamental para el resto de decisiones que se tienen que tomar, pero bueno, primero entendiendo que es una decisión muy importante y que nos estamos dando el tiempo para analizar muy bien los diferentes perfiles y tomar la mejor decisión, lo que nosotros consideramos que es lo que nos va a llevar a buen puerto y a volver a ser el equipo protagonista que la liga debe de ser.

Alajuelense celebró el semestre pasado el tricampeonato de la Copa Centroamericana y la Copa 31. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

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- ¿Qué es lo que buscan en el nuevo entrenador?

Estamos buscando un técnico que primero que todo tenga una reputación intachable, que sea un tipo con valores, bien respetado y reconocido en el medio futbolístico. Tiene que ser un técnico que haya vivido o experimentado lo que implica estar en un club grande que busca títulos.

El nivel de presión que conlleva estar en este tipo de equipos es importante y es algo que estamos buscando que esté dentro del perfil de técnico que estamos buscando. Tiene que ser un perfil afín a a todo lo que el CAR ofrece, porque tenemos un Centro de Alto Rendimiento que nos brinda todas las herramientas posibles para dar los mejores resultados.

Buscamos un técnico que que esté cercano al área de nutrición, al área de psicología, al área de preparación física, al área de desarrollo humano, para sacarle el mayor provecho a nuestros futbolistas y tiene que tener un estilo de juego atractivo, que es lo que el aficionado liguista pide.

¿Jorge Luis Pinto es candidato para el banquillo de Alajuelense? Esto dicen en el club. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

- ¿Jorge Luis Pinto es una opción real para que ocupe el banquillo de LDA?

La verdad, no quisiera puntualizar en nombres propios de directores técnicos porque estamos en un proceso sensible y no quisiera manejar o decir alguna información que se pueda malinterpretar.

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Todo el mundo sabe quién es Pinto, su trayectoria y sus logros, pero no quiero profundizar en algún perfil en particular para no perturbar nada.

- Jeaustin Campos es una opción en Alajuelense?

Dentro del análisis integral, que se ha hecho puntualmente en este caso, Jeaustin no está siendo contemplado.

- ¿Cuál es la situación de Joel Campbell y Ronald Matarrita?

Con Ronald, te soy sincero, ya veníamos o venimos en un proceso de conversaciones para la renovación.

Ronald ha sido un titular importante no solo este semestre, sino también del semestre pasado, y ya veníamos en un proceso de conversaciones para extender su vínculo con el club, esperemos que esto se pueda resolver en los próximos días o semanas.

Joel Termina contrato este 31 de mayo y bueno, lo de él es una decisión que sí va un poco más de la mano con el nuevo director técnico, si él ve la necesidad de reforzarnos es importante, si ve en Campbell un perfil acorde a lo que en este momento él ve como parte de la necesidad del equipo.

El contrato de Joel Campbell con Alajuelense vence el 31 de mayo. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La relación con Campbell es muy buena, la comunicación es bastante abierta y fluida. En el año que yo llevo aquí en Costa Rica, la realidad es que Campbell ha sido un profesional íntegro, o sea, no hay ningún reproche hacia lo que él ha trabajado y bueno, ya se analizará después con el director técnico respecto a rendimiento, características y necesidades.

- ¿Ángel Zaldívar le está debiendo a la afición?

Ángel llegó con mucha expectativa también por parte nuestra, es un jugador con más de 60 goles en México, con más de 300 partidos en la primera división de México. Y sentíamos que nos venía a ayudar a fortalecer el frente de ataque junto con Ronaldo (Cisneros), que ya fuese que jugaran juntos o que alternaran y tener siempre un frente de ataque fuerte.

Creo que a nivel de comportamiento es un profesional ejemplar y en el día a día, incluso creo que hasta Óscar (Ramírez) lo mencionó en alguna rueda de prensa que era un profesional ejemplar y dentro del contexto de lo que hemos vivido y con los episodios de disciplina que se han dado, siempre tener profesionales como Ángel suma para ser modelos de referencia para los demás.

Estoy seguro que con lo que Ángel trabaja y le da al fútbol, el siguiente semestre con una buena pretemporada, el fútbol le va a dar a Ángel y a la Liga lo que está sembrando.