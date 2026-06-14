Alemania golea sin piedad 7-1 a una valiente Curazao que debutaba en la Copa del Mundo

Alemania arremetió sin piedad y goleó 7-1 a una Curazao que pagó carísimo el atrevimiento de querer complicar la vida a la tetracampeona, en la apertura del Grupo E de la Copa del Mundo.

Los dirigidos por Julian Nagelsmann comenzaron a sumar con un remate de Félix Nmecha a los 6 minutos, luego vino un cabezazo de Nico Schlotterberck a los 38′ y un tiro penal de Kai Havertz a los 45′+5, antes del descanso.

Tras la pausa se sumaron a la fiesta Jamal Musiala (47′), Nathaniel Brown (68′), Deniz Undav (78′) y cerró la demostración con una definición magistral Kai Havertz (88′).

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Jamal Musiala fue uno de los protagonistas de la goleada. Foto: Instagram DEUTSCHLAND.de | Germany. (Foto: Instagram DEUTSCHLAND.de | Germany./Foto: Instagram DEUTSCHLAND.de | Germany.)

Curazao, por su parte, logró un gol en el primer Mundial de su historia, con un disparo de Liviano Comenencia a los 21′, sorprendiendo a sus rivales, pues fue el empate momentáneo, y enloqueciendo a las cuatro mil camisetas azules que llegaron hasta el estadio de Houston, en Texas, para apoyar a la Blue Wave.

La Die Mannschaft fue de menos a más, pero sin dejar de presionar desde el inicio a un equipo impetuoso e irreverente.

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Curazao celebró con todo su primer gol en Copas del Mundo. Foto: Instagram DEUTSCHLAND.de | Germany. (Foto: Instagram DEUTSCHLAND.de | Germany./Foto: Instagram DEUTSCHLAND.de | Germany.)

Impuso su jerarquía ofensiva, la técnica individual de sus estrellas y resolvió el juego con autoridad; sin embargo, dejó algunas dudas defensivas frente a una Curazao que hizo historia.

Los caribeños, que habían prometido complicaciones para su rival, lo entregaron todo. Sus defensas pusieron el cuerpo ante los disparos implacables de Alemania y la desafiaron durante la primera media hora. Pero no les alcanzó en el igual a igual.

El próximo rival de los alemanes será Costa de Marfil en Toronto mientras que Curazao se medirá con Ecuador en Kansas, ambos el 20 de junio.