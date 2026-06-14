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Alemania vs. Curazao: hora y canal para ver el partido del Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

Alemania y Curazao abren la jornada mundialista de este domingo 14 de junio

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Alemania debuta en la Copa del Mundo 2026 este domingo ante la Selección de Curazao.

El encuentro será a las 11 de la mañana, hora tica, en el estadio de Houston y será el primero de los dos duelos del día por el grupo E del Mundial 2026.

En Costa Rica, este partido se podrá ver por la pantalla de FOX+ y la plataforma TD Max, que cuentan con los derechos de transmisión.

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06 June 2026, USA, Chicago: Soccer, men, national team, preparation for the 2026 World Cup, international match, USA - Germany at Soldier Field. Germany's players celebrate after the 0:1 goal by Kai Havertz (2nd from left). Photo: Federico Gambarini/dpa (Photo by FEDERICO GAMBARINI / dpa Picture-Alliance via AFP)
Alemania vs Curazao será el primer juego de este domingo de la Copa del Mundo 2026. Foto: AFP. (FEDERICO GAMBARINI/dpa Picture-Alliance via AFP)

Alemania vs Curazao

Los teutones, dirigidos por Julian Nagelsman, llegan en un buen momento y cuentan con figuras como Jamal Musiala, Kai Havertz y Leroy Sané.

Un panorama diferente enfrenta Curazao, que jugará por primera vez en una Copa del Mundo.

¿A qué hora y dónde ver Alemania vs. Curazao?

PaísHoraCanal
Costa Rica11 a.m.FOX+, TD Max
México11 a.m.TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX
Estados Unidos (ET)1:00 p.m.FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One y SiriusXM FC
Perú2:00 p.m.DirecTV, Paramount+ y DGO
Colombia2:00 p.m.Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional y Paramount+
Ecuador2:00 p.m.DirecTV, Paramount+ y DGO
Chile1:00 p.m.DirecTV, Paramount+ y DGO
Venezuela1:00 p.m.DirecTV Sports y DGO
Bolivia1:00 p.m.Entel TV y Tigo Sports
Argentina2:00 p.m.TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play y Paramount+
Uruguay2:00 p.m.DirecTV, DGO y Paramount+
Paraguay2:00 p.m.Gen y Trece
Brasil2:00 p.m.CazéTV
Puerto Rico11:00 a.m.Fox Sports 1 y Telemundo
Guatemala11:00 a.m.Tigo Sports
Nicaragua11:00 a.m.Canal 10 y Tigo Sports
Honduras11:00 a.m.Tigo Sports
El Salvador11:00 a.m.Tigo Sports
República Dominicana11:00 a.m.Pio Deportes
España7:00 p.m. DAZN y Movistar+
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Mundial 2026AlemaniaCurazao
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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