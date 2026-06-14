Alemania vs. Curazao: hora y canal para ver el partido del Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

Alemania debuta en la Copa del Mundo 2026 este domingo ante la Selección de Curazao.

El encuentro será a las 11 de la mañana, hora tica, en el estadio de Houston y será el primero de los dos duelos del día por el grupo E del Mundial 2026.

En Costa Rica, este partido se podrá ver por la pantalla de FOX+ y la plataforma TD Max, que cuentan con los derechos de transmisión.

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Alemania vs Curazao será el primer juego de este domingo de la Copa del Mundo 2026. Foto: AFP. (FEDERICO GAMBARINI/dpa Picture-Alliance via AFP)

Alemania vs Curazao

Los teutones, dirigidos por Julian Nagelsman, llegan en un buen momento y cuentan con figuras como Jamal Musiala, Kai Havertz y Leroy Sané.

Un panorama diferente enfrenta Curazao, que jugará por primera vez en una Copa del Mundo.

¿A qué hora y dónde ver Alemania vs. Curazao?