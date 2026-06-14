Alemania vs. Curazao: hora y canal para ver el partido del Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

Alemania debuta en la Copa del Mundo 2026 este domingo ante la Selección de Curazao.
El encuentro será a las 11 de la mañana, hora tica, en el estadio de Houston y será el primero de los dos duelos del día por el grupo E del Mundial 2026.
En Costa Rica, este partido se podrá ver por la pantalla de FOX+ y la plataforma TD Max, que cuentan con los derechos de transmisión.
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Alemania vs Curazao
Los teutones, dirigidos por Julian Nagelsman, llegan en un buen momento y cuentan con figuras como Jamal Musiala, Kai Havertz y Leroy Sané.
Un panorama diferente enfrenta Curazao, que jugará por primera vez en una Copa del Mundo.
¿A qué hora y dónde ver Alemania vs. Curazao?
|País
|Hora
|Canal
|Costa Rica
|11 a.m.
|FOX+, TD Max
|México
|11 a.m.
|TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX
|Estados Unidos (ET)
|1:00 p.m.
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One y SiriusXM FC
|Perú
|2:00 p.m.
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Colombia
|2:00 p.m.
|Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional y Paramount+
|Ecuador
|2:00 p.m.
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Chile
|1:00 p.m.
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Venezuela
|1:00 p.m.
|DirecTV Sports y DGO
|Bolivia
|1:00 p.m.
|Entel TV y Tigo Sports
|Argentina
|2:00 p.m.
|TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play y Paramount+
|Uruguay
|2:00 p.m.
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Paraguay
|2:00 p.m.
|Gen y Trece
|Brasil
|2:00 p.m.
|CazéTV
|Puerto Rico
|11:00 a.m.
|Fox Sports 1 y Telemundo
|Guatemala
|11:00 a.m.
|Tigo Sports
|Nicaragua
|11:00 a.m.
|Canal 10 y Tigo Sports
|Honduras
|11:00 a.m.
|Tigo Sports
|El Salvador
|11:00 a.m.
|Tigo Sports
|República Dominicana
|11:00 a.m.
|Pio Deportes
|España
|7:00 p.m.
|DAZN y Movistar+