La pequeña Curazao desafía a dos gigantes: Alemania y Manuel Neuer

Manuel Neuer será protagonista con 40 años en el marco de Alemania. (PAUL ELLIS/AFP)

La modesta Curazao, debutante en la Copa del Mundo, hará su estreno este domingo a las 11 de la mañana (hora tica), en Houston, frente a la tetracampeona mundial Alemania, que contará bajo los palos con el regreso de Manuel Neuer a la selección, a los 40 años.

Difícil imaginar un duelo más desigual que este choque texano que abrirá las acciones del Grupo E: de un lado, una isla caribeña de apenas 444 km² y unos 185.000 habitantes, reforzada por su diáspora; del otro, una potencia histórica del fútbol mundial impulsada por el retorno de uno de los mejores porteros de su generación.

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Semifinalista en 2010, campeona del mundo en 2014 y eliminada en la fase de grupos en 2018 y 2022, Alemania vuelve a confiar en Neuer, quien salió de su retiro internacional para disputar su quinto Mundial y su noveno gran torneo, contando las Eurocopas.

“No me lo esperaba, pero por supuesto estamos encantados de que Manuel haya vuelto. Prácticamente no cabe duda de que es el mejor portero de todos los tiempos, o al menos uno de los mejores”, afirmó el delantero alemán Deniz Undav el viernes ante los periodistas.

El arquero del Bayern Múnich forma parte del reducido grupo de guardametas que revolucionaron su posición gracias a su papel de portero líbero, participando activamente en la construcción del juego y actuando casi como un defensor adicional.

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Frente a Curazao, 82 del ránking FIFA, es probable que Neuer tenga poco trabajo ante una selección claramente inferior sobre el papel.

Pero la pequeña nación caribeña, dirigida por el veterano técnico neerlandés Dick Advocaat, afronta el desafío con una motivación enorme.

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Como resumió el delantero Deniz Undav, acostumbrado a enfrentarse a Neuer en la Bundesliga: “Eso te motiva aún más para marcar, cuando sabes que juegas contra Manuel Neuer y que podrás decir que le hiciste un gol al mejor portero del mundo”.

En el otro partido del grupo, Costa de Marfil se mide a Ecuador a las 5 de la tarde (hora tica).