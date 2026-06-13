¡Insólito! Le roban tacos a la Selección de Inglaterra a días de su debut en el Mundial 2026

Un nuevo escándalo tiñe la Copa del Mundo en su segundo día de competencia: la Selección de Inglaterra fue víctima de un robo que afectó parte importante de su equipamiento de entrenamiento.

Según el diario británico Daily Mail, el cuadro europeo sufrió la desaparición de los botines de los jugadores, además de balones oficiales y otro material esencial para las sesiones de trabajo del equipo.

La preocupación sería mayor, porque se habría perdido indumentaria que pertenece a Harry Kane y Jude Bellingham, las principales figuras del club.

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La Selección de Inglaterra fue víctima del robo de balones y otros instrumentos necesarios para su preparación. Foto: AFP. (RICHARD PELHAM/Getty Images via AFP)

En el camino

De acuerdo con el Mail, todo se dio mientras el cargamento era trasladado desde West Palm Beach, Florida, hacia la concentración inglesa en Kansas City, Missouri, ciudad donde la selección permanecerá las próximas semanas para disputar la fase de grupos del certamen.

Ante esta situación, la Federación Inglesa y el cuerpo técnico encabezado por Thomas Tuchel ya iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido y garantizar que el equipo cuente con lo necesario para su preparación.

Inglaterra debutará en el Mundial 2026 este miércoles 17 de junio ante Croacia, en el Estadio Dallas.