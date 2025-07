Alexander “Machón” Madrigal no olvida que Guimaraes lo privó del 2002: “Era mi mundial”

Alexander Madrigal, exdefensor del Club Sport Cartaginés, Liga Deportiva Alajuelense y de la Selección Nacional, dijo que no pudo cumplir su sueño mundialista porque Alexandre Guimaraes lo dejó fuera de la lista del Mundial de Corea Japón 2002.

MATERIAL EXCLUSIVO DE LA TEJA. 20/06/2025, San José, Grupo Nación, entrevista con el ex jugador de Alajuela y Cartago, Alexander Madrigal. (Jose Cordero/Jose Cordero)

El defensor dijo que en ese momento se encontraba en plenitud de condiciones, haciendo bien las cosas en México, donde otros jugadores como Jafet Soto, Óscar Rojas y él mismo no fueron tomados en cuenta, pero que acumulaban todos los méritos.

“Mi carrera en México fue muy exitosa, tengo tres ascensos”, recordó Madrigal en una entrevista con La Teja, que puede ver aquí:

Dijo que el famoso 3 a 3, de Costa Rica en el estadio Azteca, con Juan Luis Hernández fue el partido que le abrió las puertas en México.

Madrigal jugaba con Curtidores de León, pero vendieron el equipo y se quedó con el León de México, que tenía el mismo dueño y fue compañero de Hernán Medford.

“Me gustó mucho porque tuve la oportunidad de hacerle goles a Chivas, al América, al Puebla y jugábamos contra Reynaldo Parks que estaba en Tecos y Jafet Soto que estaba en Pachuca”, recordó.

En ese período, fue nombrado el mejor defensa de la Liga y su buen rendimiento le abrió las puertas de la Tricolor.

Machón Madrigal le hizo reclamo a Alexandre Giumaraes por dejarlo fuera del Mundial. (LDA/LDA )

“En la eliminatoria soñaba con ese mundial, que al final no se dio por Guima, porque él era quien decidía la lista”.

-¿Y considera que tenía los méritos?

- Por supuesto, nosotros, Óscar Rojas y yo estábamos en el superliderato en primera división, veníamos de ascender, estábamos en un buen momento, con la edad ideal. Quedamos muchos jugadores que, deportivamente hablando, pudimos estar. Qué otras cosas pesaban, es otra cosa.

-¿Lo resiente?

- Ehhh... no porque Dios me premió quedándome en México y eso me dio mucha fuerza, a veces las cosas no pasan pero Dios lo premia a uno.

“Sí me faltó el mundial porque ese era el mundial mío y pudieron haber salido cosas interesantes para mi persona.

A más de 20 años del Mundial que no fue, Alexander “Machón” Madrigal no guarda rencores. Pero tampoco olvida.