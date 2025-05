Excampeón con el Herediano destaca el liderazgo de Jafet Soto desde sus inicios

Rolando Corella, autor de uno de los goles del Herediano en la final del 92-93, ante Cartaginés, recordó que Jafet Soto siempre tuvo estrella.

Rolando Corella reconoció liderazgo en Jafet Soto desde que lo vió. (Cortesía /Cortesía )

Corella conversó con La Teja y habló sobre aquella polémica final de la temporada 92-93, pero también contó pasajes de su vida y algunas situaciones de su carrera, como que fue compañero del hoy presidente del Herediano, con quien todavía guarda amistad.

“Jafet llegó al Herediano después (luego de que él había llegado), sobresaliendo desde el primer momento, era un gran jugador, de eso no hay quite, por eso hizo carrera en México”, manifestó.

Además, dijo que ya tenía rasgos de liderazgo, desde el primer día.

Jafet Soto mostró calidad desde que llegó al Team. (Jorge Navarro./Jorge Navarro.)

“Siempre confió en él, no se le dejaba a nadie, me acuerdo que si lo marcaban fuerte, no se arrugaba, seguía para adelante; me la quitó una vez, pero otra vez no”, decía. Yo me quito el sombrero para hablar de Jafet", manifestó Corella, quien hoy trabaja para el Ministerio de Hacienda en la aduana Santamaría.

El Team busca este miércoles, ante Liga Deportiva Alajuelense, su título número 31 y el primer bicampeonato desde 1979. El juego será en el estadio Carlos Alvarado, a las 8 de la noche.