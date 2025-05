Rolando Corella reconoció uno de los errores arbitrales a favor del Herediano que más cuestiona la gente

Corría el minuto 38 del juego de ida de la gran final de la temporada 92-93 cuando Marvin Obando mandó la bola a la red, mediante un penal.

Rolando Corella es originario de Atenas y aún vive allí. (Cortesía /Cortesía )

Aquel 4 de julio de 1993, Rolando Corella anotó su primer gol en primera división, al minuto 80, dando una ventaja al Team de 2 a 0 sobre el Cartaginés.

Pero todo estuvo envuelto en la polémica. El primer gol del Team, el de penal, tuvo el reclamo de los brumosos, que aseguraron que la falta fue fuera del área. Las tomas constantaron que la falta de Dager Villalobos a Kenneth Paniagua, fue afuera del área.

Treinta y dos años después, y a las puertas de otra gran final del Team, ahora contra Alajuelense, Corella confiesa que, luego de ver muchas veces por televisión esa jugada, admitió en una conversación con La Teja que la falta fue afuera del área.

Hoy en día se sorprenderá de lo que hace, es funcionario público. Aquí un estracto de la entrevista.

Rolando Corella tiene en un marco la camisa con la que marcó el gol en la gran final del 92-93. (Cortesía /Cortesía )

“Ahora uno puede decir que la jugada del penal es muy justa. Yo estaba calentando diagonal a la línea del área y en el momento de la jugada dije, ‘penal’. Luego, en televisión, lógicamente, uno ve que no”, recordó Corella.

Exculpó, a la vez, al árbitro del partido Rodrigo Badilla y a sus asistentes, porque fue una acción rápida y difícil de observar con detalle.

Recordemos que en esos tiempos las repeticiones eran escasas y obviamente, no había VAR.

“Desde mi óptica, Dager y Kenneth caen dentro del área, eso engaña a cualquiera”.

No obstante, el gol que anotaría Corella, al 80, sirivió a los heredianos para decir, por mucho tiempo, “si no era penal, entonces ganamos con el gol de Corellita”.

“De la casualidad fue mi primer gol en primera división. Una curiosidad es que fue el título 21, y Juan Luis Hernández me dio para la final el número 21 y tenía 21 años”, expresó.

Rolando Corella hoy trabaja en el Ministerio de Hacienda. (Cortesía /Cortesía )

Herediano fue con esa ventaja al Fello Meza y también hubo polémica, pues sucedió algo impensado.

La mejenga se programó en el Fello Meza, pero solo se jugaron 45 minutos. Hubo un pleito entre aficionados y la Policía y el partido se reprogramó 18 días después, en el estadio Nacional, a puerta cerrada. El marcador no se movió del 0 a 0.

Pero el título fue el inicio de una sequía del Herediano sin obtener campeonatos. Desde ese 92-93, hasta el título 22, obtenido en el Verano 2012 ante Santos. Y al Cartaginés le prolongó conquistar su ansiado título cuatro, hasta el 2022.

Un líder

Entre los grandes recuerdos que tiene Rolando de aquella época, está Jafet Soto, de quien fue compañero.

“Llegó al Herediano después, sobresalió desde que llegó, era un gran jugador, de eso no hay quite, por eso hizo carrera en México.

Rolando Corella conversó largo y tendido con La Teja. (Youtube/Youtube)

“Siempre confió en él, no se dejaba de nadie, me acuerdo que si lo marcaban fuerte, no se arrugaba, seguía para adelante, ‘me la quitó una vez, pero esta no’, decía. Para hablar de Jafet, yo me quito el sombrero”.

También habló de uno de los jugadores extranjeros más impresionantes que han llegado al país (Nidelson Da Silva Melo), y le preguntamos si se atrevía a compararlo con Mariano Torres, el argentino de Saprissa, al que muchos tildan del mejor foráneo en la historia de Costa Rica.

“De Melo tenía sus cosillas, era tremendo, cuando pagaban no llegaba al otro día a entrenar, eso era fijo. Me lo encontré el otro día en El Salvador, yo jugaba con El Fas y él con el Arcense.

“Jugué con delanteros buenos, Nicolás Suazo también era un jugadorazo, Marcelo Saraiva, de defensa, pero puedo decir que De Mello es de lo mejor que he visto”, dijo, sin mencionar al argentino de Saprissa.

Cobrador, pero no de tiros libres

Corella es funcionario, trabaja con el Ministerio de Hacienda, en la aduana Santamaría. Por más señas, cobra impuestos.

“Cobramos impuestos por mercancías mal declaradas, existe un procedimiento sancionatorio contra los asistentes o auxiliares de la función pública aduanera por situaciones que están ya establecidas en la ley”.

Vive en Atenas, tiene cuatro hijos y mantiene su perfil bajo, sus amistades y la humildad y respeto por los demás, que le inculcaron sus padres.

Ya no marca goles, pero aún cobra con firmeza. Rolando Corella, el 21 del título 21, sigue haciendo historia.