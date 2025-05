Jorge Davis recordó cuando fue el mejor as bajo la manga de la carrera del Machillo Ramírez

Jorge Davis es, quizás, el mejor as bajo la manga que usó Óscar “Machillo” Ramírez desde que es técnico de Alajuelense.

Jorge Davis fue figura y sorpresa en una de las finales que ganó Óscar Ramírez. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

El rojinegro no estaba en los planes de nadie --excepto en los del Machillo-- para jugar la final del Invierno 2012, pero el colmilludo técnico lo había preparado, mentalmente, para que estuviera listo para cualquier momento. Y le tocó justo en un partido en el estadio Eladio Rosabal Cordero.

Aquel 16 de diciembre del 2012, Allen Guevara adelantó a la Liga al minuto 24 y Davis puso el 2 a 0 al 32, con un cabezazo que dejó sin opción a Leonel Moreira. Cristian Montero descontó para el Team. Ese fue el juego de ida. En la vuelta, el juego quedó 1 a 0 en los 90 minutos, pero en los tiempos extra Álvaro Sánchez metió el gol del título para los manudos.

Davis le contó a La Teja cómo supo que sería titular en ese primer juego de la final.

“Me llama y me habla claro sobre la situación que teníamos para ese partido. Es sorpresa, pero uno siempre tiene que estar preparado”, comentó Davis.

Jorge Davis reveló el método de Machillo con los jugadores para mantener la motivación. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

En aquel entonces Pablo Gabas y Cristian Oviedo tenían cuatro tarjetas amarillas y el Macho, para no jugársela, dejó en banca a Oviedo. “En el camerino todos me apoyaron”, recordó Davis.

Pero el apoyo principal venía del cuerpo técnico. Davis explicó que el secreto del Macho, al menos en ese entonces, era tratarlos a todos por igual, titulares, suplentes, asistentes, utileros. Cualquier integrante del cuadro manudo se sentía útil.

“Ese grupo era tan unido que usted lo veía como algo normal, como si siempre hubiera jugado y es tan bonito recordar eso, que uno dice, ¡cómo cuesta conseguir un grupo tan unido como ese!“.

Óscar Ramírez hizo figura a Jorge Davis en una final. (Albert Marín/Albert Marín)

“Si me dice sobre Óscar, es la credibilidad que le da al jugador, manda al futbolista a trabajar, a estar preparado para cuando le toque, imagínese que yo no era ni titular, a veces iba a la grada y luego a ser titular, eso le daba a uno a entender que había que estar preparado, no hay chance para la desmotivación”, recordó.

En 2012, Davis pasó de invisible a figura en una final gracias al método Machillo. Ahora, más de una década después, Ramírez vuelve al banquillo manudo: quizás ya tiene listo a su nuevo ‘Jorge Davis’ para esta final.

Como un papá

Davis también recordó quién fue un entrenador fundamental en su carrera, sobre todo en sus inicios, pues le dio la oportunidad en segunda división y luego lo llevó a primera.

El volante hizo ligas menores en el Herediano, luego jugó en la UCR, luego en Santa Bárbara de Heredia, en Linafa y llegó don Orlando De León (qdDg).

Jorge Davis en un clásico del 2012. (Mayela López/Mayela López)

Fue el recordado técnico charrúa quien lo llevó a Barrio México en segunda división, luego a San Ramón, equipo con el cual ascendió y le echaron el ojo los manudos.

“Tuve mucho apoyo de él, fue el papá de uno en el fútbol, me da la oportunidad y juego un año en segunda, subo y varios equipos se acercaron, pero me decía, ‘quédese comigo, aquí va a tener más chance de jugar’”, manifestó.

Davis llegó con toda la ilusión a la Liga, pero a los cuatro días de entrenar, sufrió una terrible lesión que lo sacó casi un año.

Jorge Davis dice que Orlando De León fue su padre futbolístico. (Rebeca Álvarez/Rebeca Álvarez)

“Fue una lección de vida, pero en la carrera futbolística fue muy duro. Me lesioné el tendón de aquiles y duré como un año sin jugar, a veces uno piensa, ‘no voy a volver a jugar’, muchas cosas que uno se mete en la cabeza, pero tuve el apoyo de los amigos, de la familia y del club”.

No obstante, el comportamiento de la Liga en ese período duro, donde debía pagarle un salario, la recuperación médica y el apoyo en todo momento, lo mantienen agradecido con los rojinegros.

“Ese club es para mí... diay, si usted me dice a cuál estadio iría a ver un partido, sería al de la Liga, ellos me apoyaron en todo, o sea, no hay palabras como para explicar, hasta hubo momentos en que debía viajar de Heredia a Guadalupe y ellos se hacían cargo”, reveló muy agradecido el jugador.

La partida

Luego de seis años y cinco títulos, Davis se va de la Liga porque ya no le iban a renovar el contrato, pero fue una salida en buenos términos.

Jorge Davis reconoció quien es su papá futbolístico. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Luego de eso, el jugador pasó a Pérez Zeledón, a Aserrí en segunda división, a Carmelita otra vez en primera y a Santos de Guápiles.

Davis últimente se ha mantenido en Linafa, en la segunda B, donde ha participado con Pavas (Linafa), Antoquia (segunda) y el último torneo estuvo con San Migol (así se llama el equipo).

Dice que no se ha retirado, pero ve el fútbol con otros ojos, ya no se presiona tanto, lo disfruta y espera que algún club lo llame para seguir haciendo lo que el apasiona.

“Uno se mantiene para poder jugar, pero siendo consciente que uno está en esta época para disfrutar”.

¿En qué está ahora?

Davis está trabando en plataformas de transportes, como Uber y Didi pero además tiene un emprendimiento de comida caribeña, donde brinda servició exprés, sobre todo en el lado de Heredia.

El único estadio al que iría Jorge Davis a ver un partido es al Alejandro Morera Soto. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

“Mi mamá trabajaba con comida caribeña y me lo propuso, mi hermana también. Es un exprés en Heredia y a veces en San José”.

Hoy, más de una década después de aquella noche gloriosa, Jorge Davis no busca reflectores. Sigue en la cancha, en las carreteras y en la cocina, aplicando lo que el Machillo Ramírez le enseñó: siempre hay que estar listo, por si vuelve a tocar.