Alexander Vargas: “Nunca dimos el juego por perdido, mostramos carácter”

Alexander Vargas ha hecho un gran trabajo en el inicio del torneo con Puntarenas FC. (Jose Cordero)

El técnico de Puntarenas FC, Alexander Vargas, se mostró muy satisfecho y con una sonrisa de oreja a oreja, porque lograron un resultado que considera justo al final del juego.

Incluso, Vargas explicó las claves para llevarse un punto delestadio Ricardo Saprissa.

“Nosotros nunca dimos el juego por perdido, más bien luego del empate buscamos un gol más, esto viene precedido de un entrenamiento.Los muchachos entienden que para estar en los primeros lugares hay que dar un poco más, se tienen que dar más cosas.

“Esto de la afición que nunca nos ha dejado de apoyar a donde sea que vayamos, nos da muchísima fuerza”, comentó.

Una de las claves del buen momento porteño, líder del grupo B, con siete puntos, además del fútbol, pasa por la parte mental y entrenamientos muy intensos.

[ Nuevo técnico de Puntarenas FC deberá echarse a la bolsa a la afición ]

Puntarenas FC es un equipo que mete pata y mucha garra. (Jose Cordero)

“La actitud no se puede negociar, no solo en los partidos, sino en los entrenamientos, yo siempre les estoy exigiendo, hay cosas del partido que no me gustaron, pero la actitud es muy grande, es un equipo ganador, que siempre se propone muchas cosas, la afición además exige mucho acá.

“Yo quiero proponer y jugar bien en todos los estadios y ni qué decir en casa. En un torneo tan corto la casa la tenemos que hacer respetar, a los jugadores no les voy a dar un momento para que se relajen, yo me enfoco en el ahora y en el partido que sigue, para lograr los puntos necesarios y pensar en grande”, destacó Vargas.

El arranque de los porteños ha dejado claro que lo suyo no es casualidad, sino un equipo bien trabajado, con mucha confianza y que no se hace menos ante nadie.