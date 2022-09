Alexander Vargas sobre expulsión de Jurgens: “No sé qué interpretó el árbitro”

El técnico de Puntarenas Alexander Vargas expresó esta noche, luego del empate a un gol ante el Herediano, que la celebración de Jurguens Montenegro estuvo normal.

El delantero festejó tocándose las orejas, algo que, según Vargas, siempre hace su pupilo, pero pese a eso fue expulsado por el árbitro Adrián Chinchilla.

El festejo de Jurguens Montenegro fue normal para Alexander Vargas. (Rafael Pacheco Granados)

“Lo digo sinceramente, es algo normal, los muchachos lo hacen así, en otros países es algo normal y no sé. Veo otros jugadores que hacen así (hace una señal) y no pasa nada y se lo hace a la afición de nosotros. No sé qué interpretó el árbitro”, expresó Vargas.

El técnico dijo sentirse orgullo del Puntarenas FC y de la lucha que están dando en el torneo nacional.

“Me he tomado los doce partidos como una prueba y para mí y el grupo lo ha hecho bien, hoy no fue la excepción, tal vez tenemos muchas fechas sin ganar, pero hay circunstancias. Hoy se me infla el pecho de orgullo de tener tanto jugador con esa valentía”, expresó.