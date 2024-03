Alexandre Guimaraes aplica un detalle al que Andrés Carevic no solía recurrir

Alexandre Guimaraes se mostró tranquilo en la primera conferencia con Alajuelense en Concacaf. (Fanny Tayver Marín)

Alexandre Guimaraes es de los técnicos que tienen colmillo y que lo saca a relucir previo a los partidos, por lo que para el juego contra el New England Revolution por la Copa de Campeones de la Concacaf no fue la excepción y aplicó algo que Andrés Carevic no acostumbraba hacer.

Al finalizar la conferencia, preguntó si había más preguntas, por lo que al escuchar a la periodista de la Concacaf diciendo que las preguntas acabaron, soltó una frase sobre la posible alineación.

“Para que le pongan candela ustedes (prensa), mañana probablemente vayan a darse uno, dos o tres cambios en la alineación, porque nosotros vemos que los queremos ver y puede ser muy probable que empiecen en el partido. Hasta ahí les puedo decir (risas)”, contó.

Pese a que no dio nombres, fue claro en decir que hará cambios en comparación a la última alineación que hizo Andrés Carevic y espera que las cosas le salgan para seguir vivos en la copa.

¿Jugará Barrantes?

En el encuentro con los medios de comunicación, explicó cómo está el asunto con Michael Barrantes para que la afición esté enterada.

“Lo de Michael, todavía tenemos la sesión de este miércoles en la tarde, el preparador físico conversará con el doctor, el jugador probablemente estará en la concentración y ahí tomaremos una decisión de acuerdo al parte médico para ver si podrá estar para el arranque, en la banca o no ponerlo”, explicó.

Barrantes explicó, en una entrevista con Deportes Repretel, que tiene un esguince en un tobillo entre grado uno y dos, por lo que hasta el momento se ha mantenido con trabajo aparte y ahora el cuerpo técnico tendrá la última palabra.

La serie entre gringos y manudos va 4-0 en el global, el gol de visita será válido en caso de empate.