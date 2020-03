“En el América hay empatía y carácter para salir adelante en los momentos difíciles. Lo hemos demostrado. Y la familia Gómez, propietaria del equipo, no solo me ha acogido como uno más, sino que me dan la libertad de trabajar. Me siento satisfecho. Ahora hay dos cosas importantes para mí: intentar el bicampeonato en el torneo local y ser muy competitivos en la Copa Libertadores. Si eso se da, creo que la primera parte del trabajo está bien hecha y encaminada para el siguiente semestre”, comentó Guima.