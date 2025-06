Alexandre Guimaraes reapareció para justificar la cantidad de empates que obtuvo con Alajuelense

Alexandre Guimaraes reapareció para justificar la gran cantidad de empates que tuvo con Alajuelense. Albert Marín. (Albert Marín)

El técnico Alexandre Guimaraes reapareció para hablar de Alajuelense y justificar cómo los empates que consiguió con el club, en el recién finalizado campeonato, provocaron un ruido que caló a lo interno y externo de la institución.

Guima conversó con ESPN Centroamérica y dijo que, pese a que hubo varios partidos en los que no consiguieron los tres puntos, el primer o segundo lugar del torneo no estaba en peligro; sin embargo, esta situación provocó cierta inestabilidad.

Alajuelense cerró la fase regular del Clausura con 10 victorias y 12 empates.

“En el momento en que se empezaron a dar algunos empates, que nunca nos alejaron de estar peleando el primero o segundo lugar, comenzó a darse cierto ruido externo, que caló en lo interno o que de lo interno saltó a lo externo.

“Entonces, había una sensación de inquietud, si producto de estos empates estábamos en la condición, si teníamos quizás el control de todo, y nosotros teníamos todo controlado”, comentó.

Para Guima, los empates se dieron porque el equipo no fue del todo certero.

“Varios de estos empates fueron porque no fuimos certeros, no porque no jugábamos bien, porque tuvimos una cantidad absurda de opciones de gol y ahí empezó a pesar.

“Que no alcanzáramos el primer lugar, con tanto empate nos cuestionaban, si no nos manteníamos en el segundo, si íbamos a perder el factor casa. Hubo, creo yo, inquietud y al haber inquietud, originada de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, se dio lo que se dio”, expresó.

