Alexis Gamboa cuenta cómo arropan a los porteros suplentes ante la baja de Washington Ortega

La baja de Washington Ortega es una gran preocupación en Alajuelense de cara a la gran final de la Copa Centroamericana contra el Xelajú de Guatemala.

Alexis Gamboa, como uno de los líderes de la zona baja de los rojinegros, lo tiene claro, por lo que darle aliento y confianza a los porteros Byron Mora y Jhonny Álvarez es algo que buscan a lo interno del equipo para que puedan solventar la situación de perder a una de sus máximas figuras en el equipo.

Alexis Gamboa mencinó lo que le dicen a los porteros suplentes tras la lesión de Washington Ortega. (Concacaf.com/Concacaf.com)

“Creo que ya hablé con ellos dos, porque no sabemos cuál va a ser de la partida, pero creo que, independientemente del que sea, se los dije a ellos, se han venido preparando bien, entrenando muy bien y creo que se ve el resultado en Washington, que tiene una exigencia y una competencia sana dentro del grupo y han venido haciendo las cosas muy bien”.

“Se los dije a ellos, es una oportunidad que cualquiera de los dos tiene que aprovechar para demostrar de qué están hechos, para demostrar por qué están aquí, y creo que, como el profe lo dijo, todos dormimos tranquilos porque sabemos las virtudes que ellos tienen, lo fuertes que son mentalmente para poder asumir este reto y, bueno, confiando en ellos, que van a hacer las cosas bien y que vamos a estar ahí para respaldarlos”, dijo Gamboa sobre los arqueros suplentes.

Byron Mora fue el sustituto de Washington Ortega ante Sporting. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Byron Mora fue el relevo de Washington en el duelo ante Sporting tras su lesión, por lo que todo apuntaría a que sería él quien tenga el reto de defender el arco liguista contra el conjunto guatemalteco.