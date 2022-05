Alfredo Contreras: “Los equipos cuando cruzan Esparza ya van perdiendo 2 a 0″

El exdefensor porteño Alfredo Contreras confesó este martes que el domingo estaba tan, pero tan nervioso que no vio el partido entre Carmelita y Puntarenas, que le dio el pase a la primera división a los naranjas.

Contreras es el coordinador de las divisiones menores de Puntarenas y nos contó porque los equipos cuando cruzan Esparza ya van perdiendo 2-0, especialmente Saprissa.

Alfredo era de los jugadores más representativos del Municipal Puntarenas (equipo anterior al PFC) y también fue parte del cuerpo técnico del actual equipo cuando estuvo en primera.

Alfredo Contreras no vio la mejenga del domingo de puros nervios.

-¿Cómo vivió el partido, dónde estaba?

Lo viví en mi casa, en los últimos 22 días he tenido problemas a nivel familiar, y he estado con tensión y estrés, no quise ir a verlo allá, no lo vi tampoco aquí (partido de ida en Puntarenas), solo puse el partido y le puse volumen, pero no lo vi, cuando los vecinos gritaban gol sabía que era del Puerto e iba a ver el gol del equipo. Fue mucho estrés, lo necesitábamos, eran ocho o nueve años.

-¿Y por qué decidió verlo así?

- Por los nervios, no pareciera, pero sí estaba nervioso porque era un partido muy importante para la provincia.

Puntarenas le ganó a Carmelita ambos partidos. (Alonso Tenorio)

-¿Cómo toma el regreso del Puerto?

- Muy feliz, han sido muchos años de mucho sacrifico, de trabajo, de frustraciones, no sólo del equipo, sino de la provincia, somos muy futboleros, el aficionado sabe de fútbol y ha sido un proceso lento, tedioso, pero al final llegaron estos señores, los hermanos Medina para aportar una inyección económica. Era un equipo fuerte y poderoso a nivel de liga de ascenso.

-¿A la primera división le hacía falta Puntarenas?

- Sí, sabemos de que no solo en Puntarenas hay aficionados que queremos mucho al equipo y que somos de corazón naranja y blanco, también hay muchas personas a nivel nacional que quieren y aprecian a esta provincia, es un equipo que siempre se da a querer con su humildad en los estadios a los que va. Hay muchos aficionados de cédula 1, 2, 3 que le han tomado cariño.

-Y ahora de cédula 7 (Limón), con quienes hicieron mancuerna este torneo.

[ Horacio Esquivel: “Hice como un injerto de limón con naranja y al licuarlos sabe bien” ]

-Limón ha sido importante porque los jugadores vinieron a hacer lo que tenían que hacer, trabajar en lo futbolístico, vinieron a aportar a la provincia, a hacerlo bien porque si ve el accionar, el sacrificio, el trabajo que hacían dentro de la cancha se veía que venían con el objetivo de trabajar y ganar. Uno ve a esos muchachos, no pelean, ni discuten que no marcó en tal jugada, que no hizo una cobertura, nada.

- Usted fue integrante del Municipal Puntarenas y estuvo en cuerpos técnicos del PFC,¿por qué Saprissa nunca le ganó a este Puntarenas en el Lito Pérez?

El fiestón que armaron los porteños fue espectacular. (Alonso Tenorio)

Los equipos de media tabla para abajo no quieren perder contra los grandes, no les gusta, siempre teníamos la mentalidad de que si le raspamos punticos a los grandes hacemos un buen torneo.

-Pero mucha gente está diciendo que Saprissa ya va perdiendo contra ustedes.

- Es cierto, tenemos ese lema, ya los equipos cuando cruzan Esparza y van cruzando La Angostura ya va perdiendo 2 a 0, siempre lo hemos dicho, lo decíamos con el Municipal Puntarenas y ahora con el PFC, todos los grandes y los no llamados grandes al entrar a Esparza van perdiendo.

- Pero con Saprissa... ¿será que lo echan todo porque es mucho tiempo sin perder?

- Contra Saprissa se echa todo como usted dice, ellos están en déficit, no es de uno o dos, o tres partidos, es que son muchos años. No tengo en mi memoria la estadística de hace cuanto Saprissa no le gana a un equipo de Puntarenas en el Lito Pérez (desde el 23 de enero del 2000).

-También en el Ricardo Saprissa le hacían la pega, cierto, se llevaron goleadas, pero también recuerdo un gol suyo con el que eliminaron al Monstruo.

[ Mamá de la figura de Puntarenas FC lloró al ver a su hijo en la caravana que organizó la afición ]

- Puntarenas no es tan pequeño como nos querían hacer sentir en los 80, el Puerto se ha ido a dar duro con Saprissa, de tú a tú con la Liga, con Cartagines, con Heredia. Les ha perdido el respeto. Al Saprissa fuimos a varios partidos y algunos los empatamos, otros los perdimos, otros los ganamos. Recuerdo el que usted dice, 3 de febrero del 91, ganamos 1 a 0. Fue un gol a Álvaro Fuentes.