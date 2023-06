Alguien tenía que cuestionar a Luis Fernando Suárez y tres técnicos nacionales lo hicieron

El técnico Hernán Medford no encuentra congruencia en las declaraciones que dio el martes en la noche, el entrenador de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez, cuando aseguró que el equipo patrio es fuerte emocionalmente pero débil en todo lo demás

El criterio de Hernán fue respaldado por los entrenadores nacionales, Kenneth Barrantes y Álvaro Solano.

“Nosotros clasificamos al Mundial pasado porque emocionalmente éramos muy fuertes, de pronto éramos débiles en lo demás, buenos defensivamente, pero no más. Nosotros clasificamos a punta de emociones y eso va a seguir siendo así, nunca voy a dejar de patrocinar eso, que habrá que mejorar otras cosas, totalmente de acuerdo”, expresó Suárez, quien también reconoció estar exaltado cuando dijo esas palabras.

En dos platos, la Selección es emocional pero la evolución en otros aspectos como el táctico, el estratégico y la parte física, por citar tres, no se ha podido mejorar, luego de dos años, un Mundial jugado y cuatro torneo locales vistos por Suárez.

“El fútbol es un complemento de varios criterios, las dos cosas tienen que ir de la mano (la emocional y la futbolística) eso está claro, pero algo muy importante es que después de dos años eso (la parte futbolística) ya debería estar solucionado totalmente. No veo coherente lo que dice”, expresó Hernán.

Álvaro Solano dijo que un técnico que dice eso no tiene justificación alguna.

“Está justificando que con dos años de trabajo no tiene equipo, está viendo la estructura y la conformación pero en la prueba de gente se lleva tiempo y no consolida nada. Lo de Costa Rica es que no hay planificación, ni proyección del equipo y hay técnicos que han encontrado una conveniencia con la dirigencia y estos son displicentes y permisivos, no les pautan las directrices”, expresó Solano.

Por su lado, el también técnico Kenneth Barrantes aseguró que esas palabras son incongruentes y hasta ridículas.

“Es ridículo porque en el fútbol no se hacen grupos para elevar la autoestima, ni la autoconfianza. A él lo trajeron para que el equipo mejore, para que hiciera un proyecto, apostaron por un técnico de experiencia para que tengamos mejores situaciones deportivas, más competitivas, que haya un modelo de juego, y solo habla de la parte emocional, es un sinsabor que nos deja a todos”, dijo Barrantes.

No es caerle encima al entrenador, pero la realidad es que se jugaron dos partidos similar a los últimos dos años, no hay un estilo de juego”, — Hernán Medford, técnico nacional

Incluso, Solano añadió que la exaltación de la parte emotiva es un reflejo del campeonato nacional donde muchas veces, el mejor no es el campeón sino el más emocional.

“Ha habido equipos que no planifican bien, hacen una mala pretemporada, mala escogencia de jugadores y cambian dos o tres veces de entrenador y logran ser campeones. El torneo no premia ni la buena planificación ni la buena estrategia, eso en cierto modo se ve en la Sele”, añadió.

Cambio generacional

Luis Fernando Suárez se enfrenta a un cambio generacional que pone obstáculos en el camino, sin duda, pero, según los consultados, no ha sabido llevarlo. El entrenador llama constantemente a jugadores jóvenes, los prueba, pero no les da continuidad y por supuesto, no se consolidan.

Respecto a ese punto, Medford dice lo siguiente.

“El cambio generacional no lo ha hecho, o lo está haciendo mal porque hace dos años tuvo la oportunidad de hacerlo. Empezó a llamar jóvenes y todo iba bien y llevó a algunos al Mundial, pero ¿dónde están ahora? Pudo mantener una base con jóvenes que estuvieran consolidados a estas alturas. También es algo incoherente en eso”, añadió el Pelícano.

Barrantes cree que esos constantes cambios en la alineación son un error y le pasan una alta factura.

“Con un torneo tan cerca como la Copa Oro, en vez de jugar con un once similar al que enfrentará a Panamá, hace tanto cambio que consolidar una idea cuesta. Es un error porque tras que no tiene tiempo para entrenar y escoge mal a los jugadores y planifica mal los torneos, no trabaja con un once para consolidarlo, para ajustar la idea de juego”.

En términos generales, todos los consultados tienen malas sensaciones con la Selección Nacional y la expectativa para la Copa Oro es baja.