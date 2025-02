Allan Alemán no se engaña con la realidad del Saprissa y soltó unas cuántas verdades

Allan Alemán criticó la falta de hambre de los jugadores del Saprissa. Captura de pantalla.

Allan Alemán dice ser realista con la situación del Saprissa y soltó unas cuántas verdades sobre lo que pasa en el club.

El exdelantero participó en La Platea y criticó la falta de hambre del camerino morado, después de 4 partidos de no ganar.

“Lo que estoy diciendo es nuestra realidad hoy, el deber de Saprissa es salir al campo a ganar, es ganar todos los partidos.

“Lo que está haciendo Heredia, entonces esa no es la realidad; esto que estamos viendo, esto no es Saprissa. Yo no me engaño como ustedes”, expresó.

El Súper Ratón afirmó que hay jugadores que no están sudando la camiseta como debe ser.

“Y ojo, no quiero decir que los jugadores que hay son malos. Pero todos tienen que dar más de lo que están dando. Porque hay muchos jugadores que hoy están debiendo.

“Y no me están debiendo a mí porque a mí no me tienen que deber nada. Están debiendo a la afición”, expresó.