Allan Alemán reaccionó con picardía a las declaraciones de exportero de Alajuelense

Allan Alemán reaccionó con mucha picardía a unas declaraciones que dio el portero Johnny Álvarez el miércoles por la noche.

Luego de la goleada que los manudos le propinaron a Escorpiones, en el estadio Ricardo Saprissa, el arquero belemita se rindió ante su exequipo, asegurando que es el más grande de la región.

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Unas declaraciones de Johnny Álvarez generaron diversas reacciones en redes sociales. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Hay que ser conscientes de que estamos enfrentando a un equipo grande, al más grande de Centroamérica, como lo es Alajuelense, y no queda más que seguir trabajando”,dijo Johnny en un video que colgó TD Más.

Una risita

Las declaraciones de Álvarez no pasaron desapercibidas y decenas de aficionados reaccionaron a su mensaje.

Allan Alemán reaccionó con picardía a declaraciones de exjugador de Alajuelense. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

El exdelantero del Saprissa tampoco se quedó atrás y se reaccionó a las declaraciones del arquero herediano con un emoji.

Allan usó un emoji de risas y decenas de personas le dieron me gusta a su comentario.