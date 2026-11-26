Allan Alemán, en conjunto con otros socios, estaría cerca de comprar un equipo de fútbol de Costa Rica.

Según informó el periodista Kevin Jiménez, el exgoleador del Saprissa estaría buscando adquirir al equipo de Quepos, de la segunda división, y esto estaría cerca de darse.

Allan Alemán estaría cerca de comprar al equipo de Quepos. (Jose Cordero)

Alonso Solís está involucrado en este tema, ya que sería el encargado de la dirección técnica del equipo, pero esto aún no es oficial ni concreto, ya que se están tramitando los documentos, según informó el periodista.

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En La Teja logramos tener la versión del Mariachi Solís, quien tiene mucha ilusión de que se concrete la compra.

Alonso Solís confirmó estar ilusionado de que se dé la compra de Quepos. (Instagram/Instagram)

“Ojalá que se pueda dar la oportunidad, a mí me encantaría que se pudiera dar”, mencionó Alonso Solís ante la consulta de La Teja al respecto de la compra de Quepos.