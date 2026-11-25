Orlando Sinclair acaba contrato en diciembre y su futuro es una interrogante, por lo que versiones van y vienen acerca de si renovará con Saprissa o si el Herediano podría pescar en Tibás y arrebatarles a su verdugo.

El atacante morado ha estado lesionado, pero es el goleador más fiable con el que ha contado Hernán Medford en este semestre.

Orlando es el verdugo del Team. (Jorge Navarro para La Nacion/Saprissa vs. Herediano)

En medio de esta novela, el jugador no aclaró si se va o se queda, dejando en el aire su futuro y a la espera del final del torneo para decir qué ocurrirá.

“A todos los morados: les aclaro que estoy 100 por ciento enfocado en mi recuperación y en cerrar de la mejor manera el torneo y así aportar mi granito de arena para lograr el objetivo del equipo. Mi futuro se va a decidir hasta que finalice el campeonato, por ahora solo me quiero concentrar en volver bien y cerrar de la mejor manera”, fue lo que puso en redes.

Herediano ha tenido problemas con el tema del goleador, por lo que, al acabar su contrato, el nombre de Orlando ha sido ligado al Team. Por eso en La Teja hablamos con reconocidos florenses para conocer su postura acerca de un hipotético fichaje de Sinclair.

“Herediano necesita delanteros, Orlando es 9, es lo que el club necesita y a mí no me parece mal una hipotética llegada suya. Ahora, no es el 9 figurón que Herediano necesita para fortalecer el plantel, pero no lo veo mal, es una buena opción”, dijo el reconocido periodista rojiamarillo Fabián Zumbado.

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Otro hincha del Team que conversó con La Teja fue Enrico Villegas, quien no termina de creer que se dé el fichaje.

“Pienso que eso es el juego de todos los finales de temporada, que usan al Herediano para que les suban la oferta. Primero, Sinclair no ha dicho nada, son especulaciones, y en Heredia, que yo sepa, no hay interés”.

“Si llegara, está bien, me parece un buen jugador. Difiero de mucha gente que dice que es malo, se mueve bien y quizás le falte tranquilidad para definir, pero el problema con los delanteros aquí es que van a pedir un montón de dinero y con ese dinero se puede ir a otros países a buscar atacantes”, mencionó Villegas.

Rumores vinculan a Sinclair con el Team. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Morados opinan de la novela

En La Teja también conversamos con reconocidos saprissistas que dieron su veredicto acerca de la novela de Sinclair y los rumores que lo alejan de Tibás.

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“Sinclair debió ser firmado hace meses en Saprissa, me parece que es lógico que aplique lo de que puede firmar con quien quiera al tener menos de seis meses de contrato. Saprissa se equivoca, ya que es su garantía de gol, es un jugador nominable para la Sele. Mal en lo deportivo, financiero y, como morado, no entiendo este manejo con los jugadores”, dijo el exjugador saprissista Jorge Alejandro Castro.

El hincha morado y creador de contenido Christopher Alí, mejor conocido como Palco de Pie, incluso asegura que habló directamente con Sinclair.

“Esta novela no me sorprende, Heredia ya está afuera y le sirve mover su maquinaria. Siento que quieren desestabilizar a Saprissa que va a semis y ya ellos están fuera, pero yo hablé por WhatsApp con Sinclair hace 15 días, ya que supuestamente lo quería la Liga y me dijo que era mentira, además me dijo que si no le salía nada afuera que le convenza, solo quiere estar en Saprissa, ya hay oferta y solo está esperando a ver si sale algo en el extranjero, así que son rumores. Creo en la palabra de él, es muy morado”, afirmó Palco.