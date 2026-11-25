Orlando Sinclair envió un mensaje al saprissismo, en medio de los rumores sobre su salida del cuadro morado.

En las últimas horas, se ha dicho que el jugador dejaría el Deportivo Saprissa, que está valorando ofertas del extranjero y que hasta lo ven defendiendo los colores del Club Sport Herediano para el Clausura 2027.

Sin embargo, no hay nada confirmado y por eso el delantero recurrió a sus redes sociales para aclarar su situación.

LEA MÁS: Conocidos periodistas se contradicen con el futuro de Orlando Sinclair

Orlando Sinclair envió un mensaje al saprissismo, sobre su futuro. Foto: AFP. (STRINGER/AFP)

El mensaje de Sinclair

Este fue el mensaje que Orlando Sinclair publicó en su cuenta de Instagram:

“A todos los morados: les aclaro que estoy 100 por ciento enfocado en mi recuperación y en cerrar de la mejor manera el torneo y así aportar mi granito de arena, para lograr el objetivo del equipo.

LEA MÁS: Esto dicen en Saprissa sobre la continuidad de algunos de sus jugadores

“Mi futuro se va a decidir hasta que finalice el campeonato, por ahora solo me quiero concentrar el volver bien y cerrar de la mejor manera”.