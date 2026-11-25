En el Deportivo Saprissa hacen oídos sordos a los rumores sobre la situación de algunos de sus jugadores y la prioridad en este momento, es la lucha por el título del Apertura 2026.

Así lo dejó claro don Roberto Artavia, presidente de la institución, este miércoles. Este medio lo contactó para consultarle sobre la continuidad de jugadores como Orlando Sinclair, Gerson Torres y David Guzmán, quienes vencen contrato con los morados, al finalizar el campeonato.

Esto respondió el dirigente morado:

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El contrato de Orlando Sinclair con Saprissa vence en diciembre del 2026. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Cualquier decisión relacionada con la conformación de su plantilla será comunicada oportunamente a través de nuestros canales oficiales.

“No nos referiremos a rumores sobre posibles contrataciones, renovaciones o salidas de jugadores, como es costumbre.

“En esta etapa del campeonato, la máxima prioridad del club es la lucha por el título, mientras se avanza en las gestiones contractuales de la planilla”.

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En veremos

Este miércoles, el periodista Kevin Jiménez, dijo en el programa “Seguimos” que la S ya le hizo una oferta al delantero Orlando Sinclair, pero el futbolista está esperando una oferta del extranjero.

Eso sí, dejó claro que no hay nada entre el delantero y Herediano y recalcó que si no aparece un club fuera de Costa Rica, se quedará con Saprissa.

Roberto Artavia, presidente del Saprissa se refirió a los rumores sobre algunos de sus jugadores. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Además, aseguró que la dirigencia saprissista le hizo una oferta a Gerson Torres para que siga en el club, pero le ofrecieron un menor salario al que recibe actualmente.

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Con respecto a David Guzmán, Kevin aseguró que hasta el momento, Saprissa no le ha hecho una oferta para su renovación y que probablemente esta no llegue.