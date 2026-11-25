El Deportivo Saprissa sacó a la venta las entradas para el próximo partido en el que espera definir el liderato contra el Inter San Carlos y con dos grandes noticias para su afición.

Los morados, en primera instancia, anunciaron que tendrán el sector de sol norte con la promoción de 2x1 a 4.500 colones por la página web y en la boletería física a 5.000 colones.

Saprissa tiene dos grandes sorpresas para el juego ante Inter. (Cuenta X de Saprissa/Cuenta X de Saprissa)

En el mismo anuncio revelaron que ese día se presentará su nueva camiseta del Guasón, mítico rival de Batman, que había aparecido el año anterior con dos camisas.

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“Nos jugamos todo… Es hora de desatar la locura y que ÉL se revele. SOLO quienes lleguen temprano al estadio podrán vivirlo y hasta unírsele", publicaron sobre el duelo del sábado a las 7 de la noche.