El exfutbolista Allan Alemán no dejó pasar la oportunidad de burlarse de Liga Deportiva Alajuelense tras la derrota que sufrió el conjunto rojinegro ante el Club Sport Cartaginés este lunes 23 de noviembre.

El exdelantero del Deportivo Saprissa estuvo ausente en la edición de este lunes del programa La Platea, que se realizó desde el estadio Alejandro Morera Soto, escenario del compromiso entre manudos y brumosos.

Debido a su pasado como jugador morado y los constantes comentarios que lanza contra los liguistas en dicho espacio, su presencia en el reducto rojinegro habría resultado llamativa.

Sin embargo, aunque no estuvo presente, el exjugador encontró la manera de hacerse escuchar y lanzar una de sus acostumbradas burlas contra la Liga.

Allan Alemán se burla de la Liga tras la derrota ante Cartaginés (redes/Instagram)

Allan Alemán comparó la derrota de Alajuelense con un entierro

Durante la transmisión de La Platea, el periodista Christian Sandoval decidió llamar a Alemán para saber de él.

El exdelantero aprovechó la comunicación telefónica para explicar, entre risas, por qué no quiso acudir al estadio Alejandro Morera Soto.

“No, yo ahí no voy. Nadie me da miedo, es respeto. Es que a mí no me gusta ir a los entierros, prefiero quedarme con el recuerdo bonito que tengo de la Liga”, mencionó.

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Con esa frase, el exjugador hizo referencia al resultado que acababa de conseguir el Cartaginés en territorio rojinegro.

Allan Alemán no necesitó estar en el Morera Soto para lanzar sus comentarios

El pasado saprissista de Alemán y sus constantes críticas hacia Alajuelense forman parte de la dinámica que mantiene en el programa deportivo.

Esta vez, ni siquiera su ausencia en el estadio manudo impidió que el exfutbolista aprovechara la derrota de los rojinegros para bromear a costa de su antiguo rival.

La llamada de Christian Sandoval terminó convirtiéndose en una oportunidad para que Alemán lanzara otro de sus comentarios contra la Liga, en una noche en la que los brumosos salieron victoriosos del Morera Soto.