Óscar Ramírez fue muy franco que quedaron en una situación que no querían para el cierre de la primera fase. (JOHN DURAN/John Durán)

Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense, fue muy honesto este lunes tras reconocer que la derrota ante Cartaginés pesa más que perder solo tres puntos, sino que cambia lo que eran sus planes para el fin de semana.

Los manudos deberán jugarse su clasificación a semifinales el sábado ante San Carlos, lo que varía la planificación de lo que podía ser un partido casi de trámite, ahora será uno en el que tendrán que pelear por su vida.

“Claro que no queríamos llegar a San Carlos a jugarnos la clasificación, ver cómo queda el panorama y luego, inmediatamente viene la final. Nosotros no queríamos llegar así, pero es algo que se dio”, comentó.

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A pesar de ser un juego definitivo, Machillo afirmó que tienen mucha confianza para ir al norte a sacar el resultado que les dé la clasificación.

“Alajuelense ante estas situaciones tiene carácter, así lo marca la historia. Nuestra manera es revertir estas cosas, sabiendo que tenemos la capacidad, nos duele, pero hay que pensar en el sábado. Ante un traspié hay que levantarse inmediatamente”, indicó.

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Con Ramírez el equipo no había perdido ningún encuentro desde que volvió al banquillo, pero fue enfático en que tienen todo para ir por el boleto.

“Ha sido un torneo difícil, se arranca con el anterior señor (Ismael Rescalvo) y nosotros tratamos de estabilizar. Venimos bregando con eso y la Centroamericana, hasta ahora que llegó la derrota y nos quita la clasificación inmediata, pero tenemos la capacidad para ir y sacar el resultado.

“San Carlos tendrá la parte emotiva y hay que ir a equilibrar eso. Y saber manejar la cancha, que en los últimos tiempos se nos ha dado bien”, añadió.