Morán se dio gusto por la banda derecha brumosa. (JOHN DURAN/John Durán)

El panameño Manuel Morán fue sin duda la gran figura de la noche en el partido entre Alajuelense y Cartaginés, pues no solo hizo lo que le dio la gana en la banda derecha, si no que también anotó el primer tanto de los brumosos.

El extremo aprovechó un buen pase de Douglas López y al 62, con un remate de zurda, empató el partido ante los manudos, que se habían adelantado en el primer tiempo por medio de Yeison Molina.

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“Pudimos hacer un buen partido aquí y ganar fuera de casa que es algo que nos estaba costando y qué mayor alegría que seguir luchando por el primer lugar.

“Que lindo es cerrar en casa con nuestra gente y darle una victoria que es lo que se merecen. Sabemos del equipo que teníamos en frente, tuvimos más opciones de gol, pero a ellos les cayó el gol primero, pero supimos darle vuelta y revertir el marcador”, dijo.

Cartaginés fue una maquinita. (JOHN DURAN/John Durán)

Morán resaltó el trabajo del equipo y principalmente el de su compañero en la banda Carlos Barahona, con quien asegura sentirse muy cómodo.

“Es como si lleváramos siete u ocho años jugando juntos”, afirmó en el micrófono de FUTV.

Por su parte, Molina señaló que están dolidos por el resultado, pero que lucharán por amarrar la clasificación en la última jornada en el partido de vida o muerte que tendrán contra San Carlos el próximo sábado.

“Hoy no salió como queríamos, el segundo tiempo nos costó un poco pero ahora tenemos que ver los detalles y mejorar para no perder más.

“Es un cierre bastante bravo, sabemos que son fuertes en su casa pero nada, a planearlo para ir a sacar una victoria. Queríamos ganar para sellar la clasificación, no se nos da, queda ese sinsabor porque no obtuvimos el resultado que queríamos”, dijo Molina.