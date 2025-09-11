Deportes

Allan Cruz hizo un Jossimar Alcócer y un David Guzmán luego de derrota del Herediano ante Cartaginés

Allan Cruz mostró un discurso pasivo en la entrevista flash

EscucharEscuchar
Por Franklin Arroyo

Allan Cruz, volante del Herediano, uno de los jugadores más regulares del equipo, mostró muy poca autocrítica este miércoles, luego que su equipo cayera 2 a 0 ante Cartaginés.

Cartago vs Heredia
Allan Cruz disputa la pelota con Johan Venegas. (Mayela López/Mayela López)

El Team fue un equipo con poca profundidad, que no inquietó al equipo blanquiazul y fue claramente superado.

Además, al bicampeón nacional le ha costado y la postura que se espera de los jugadores es más crítica, pero para Allan Cruz, el equipo jugó bien.

LEA MÁS: Hernán Medford volvió a dejar sentada a la gran figura del Herediano

“Para mí hicimos un buen partido, por pequeños detalles se nos fue”, dijo.

El periodista Carlos Serrano, de FUTV, le dio la oportunidad de que fuera más crítico y se la puso picando en el área, pero Cruz no cambió el discurso.

LEA MÁS: Hernán Medford calificó de una forma muy curiosa su relación con Jafet Soto

Le dijo que Herediano no había hecho un solo remate a marco.

“Bueno, como le dije, creo que hicimos un buen partido, ellos tuvieron dos opciones y las concretaron y nosotros tuvimos varias ocasiones y no pudimos finalizarlas, se trata de detalles y hoy nos hizo falta eso”, expresó.

Cartago vs Heredia
Herediano dobló rodillas ante Cartaginés. (Mayela López/Mayela López)

Serrano volvió a insistir y le preguntó si había que levantar la voz en el camerino para que el equipo levante.

“Bueno, como te digo, el equipo jugó bien, obviamente queríamos ganar, si somos Heredia tenemos que estar ahí en los cuatro puestos, ahora queda recuperarnos bien”.

LEA MÁS: Jeaustin Campos enfrentará al Herediano… y no faltaron los charlatanes

La insistencia en que “se jugó bien” contrasta con el pobre rendimiento en la cancha. La pregunta que queda es si la falta de autocrítica de sus referentes está frenando al bicampeón.

Declaraciones como estas, con tan poca autocrítica, se asemejan a las dadas por jugadores como Jossimar Alcócer, con la Selección, y de David Guzmán, con el Saprissa y ambas fueron muy criticadas.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
allan cruzheredianocartaginésautocríticapoca autocrítica
Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.