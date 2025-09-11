Allan Cruz hizo un Jossimar Alcócer y un David Guzmán luego de derrota del Herediano ante Cartaginés

Allan Cruz, volante del Herediano, uno de los jugadores más regulares del equipo, mostró muy poca autocrítica este miércoles, luego que su equipo cayera 2 a 0 ante Cartaginés.

Allan Cruz disputa la pelota con Johan Venegas. (Mayela López/Mayela López)

El Team fue un equipo con poca profundidad, que no inquietó al equipo blanquiazul y fue claramente superado.

Además, al bicampeón nacional le ha costado y la postura que se espera de los jugadores es más crítica, pero para Allan Cruz, el equipo jugó bien.

“Para mí hicimos un buen partido, por pequeños detalles se nos fue”, dijo.

El periodista Carlos Serrano, de FUTV, le dio la oportunidad de que fuera más crítico y se la puso picando en el área, pero Cruz no cambió el discurso.

Le dijo que Herediano no había hecho un solo remate a marco.

“Bueno, como le dije, creo que hicimos un buen partido, ellos tuvieron dos opciones y las concretaron y nosotros tuvimos varias ocasiones y no pudimos finalizarlas, se trata de detalles y hoy nos hizo falta eso”, expresó.

Herediano dobló rodillas ante Cartaginés. (Mayela López/Mayela López)

Serrano volvió a insistir y le preguntó si había que levantar la voz en el camerino para que el equipo levante.

“Bueno, como te digo, el equipo jugó bien, obviamente queríamos ganar, si somos Heredia tenemos que estar ahí en los cuatro puestos, ahora queda recuperarnos bien”.

La insistencia en que “se jugó bien” contrasta con el pobre rendimiento en la cancha. La pregunta que queda es si la falta de autocrítica de sus referentes está frenando al bicampeón.

Declaraciones como estas, con tan poca autocrítica, se asemejan a las dadas por jugadores como Jossimar Alcócer, con la Selección, y de David Guzmán, con el Saprissa y ambas fueron muy criticadas.