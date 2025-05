Allen Guevara asegura que no supieron valorar a la afición del Cartaginés

Entre tanta frustración que hubo este miércoles en Cartago, luego de la dolorosa eliminación de los blanquiazules, Allen Guevara dio en el clavo.

Cartaginés quedó eliminado en su estadio. (CSC/CSC)

Los brumosos cayeron 2 a 1, en casa, ante Sporting y quedaron fuera de las semifinales, de manera sorprendente e increíble y Guevara se acordó del gran aporte de la afición.

“La afición dio lo que tenía que dar, como futbolistas quedamos debiendo y el fracaso va solo por nosotros. Solo queda agradecerles porque estuvieron en las buenas y en las malas y no lo supimos valorar. Estamos apenados, teníamos que dar el paso”, manifestó el Cusuco.

La crítica hacia su equipo no se quedó ahí.

“No fuimos punzantes, casi no tuvimos manejo de balón, no fuimos verticales. Defensivamente fallamos, hoy nos anotan dos goles por primera vez, por las bandas no fuimos verticales, eso nos costó la clasificación. Hicimos todo para quedar fuera”.

Allen Guevara fue crítico con el equipo y pidió discupas a los aficionados. (La Nación/La Nación )

El Cartaginés solo perdió un partido en la segunda vuelta, y fue el encuentro que lo dejó fuera de las semifinales, ante el mismo rival que en la última jornada del torneo pasado, los goleó 6 a 2 y también les cerró el camino a semifinales.

“El camerino está golpeado, hay jugadores que están muy golpeados, teníamos la clasificación a uno minutos, no es para menos, teníamos todo para pasar”, añadió.