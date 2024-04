Alonso Solís hizo una tiradera contra Harrick McLean como pocas veces en un en vivo

Alonso Solís le tiró con todo a Harrick McLean, narrador de Repretel, como pocas veces se ha visto en un programa en vivo.

Solís hizo la tiradera en el programa V1S10N luego de que Harrick respaldara la decisión de Alexandre Guimaraes de no llevar al Mariachi al mundial del 2006.

Alonso Solís le tiró a Harrick McLean frente a sus compas Andrey Campos y Atim Roper. Foto: Captura de pantalla.

“Para Harrick McLean todo lo que haga Guimaraes está bien, tiene criterio y no sabe nada de fútbol y eso todo el mundo lo sabe, pero no importa, yo le respeto eso, pero usted para decir algo de uno tiene que saber qué pasó, es que él dice que con Guimaraes se clasificó y se hubiera clasificado con Pinto también, y si hubiera estado o no, o cualquiera de los jugadores que faltó, hubiera clasificado porque esa selección del 2006 iba a clasificar”, dijo Solís enojado.

El querido Mariachi siguió diciendo que el narrador no sabía de fútbol.

“El chiquito habla de fútbol, como si supiera, y no sabe ni patear, ni narrar”, comentó Solís.

El exfutbolista, de 45 años, dijo que le podía demostrar que no sabe del deporte rey hablando del tema o en la misma cancha.

“Si fuera que yo no sé nada de fútbol tampoco, él ni siquiera pateó, entonces menos, no puede hablar. Si yo no puedo hablar, menos él que no patea, entonces chao”, detalló el ahora presentador de V1S10N.

A Solís le molestó que el narrador, aparentemente, hizo el comentario de forma despectiva.

“Cuando él habló lo dijo con un tono que no me gusta, se lo hice saber y se puso a hablar más, entonces así le hablé yo, para ver si le gusta. Es más, se lo digo así, si usted estuviera en un mundial de narradores usted no podría ir, así que no hable tanto. Y agarre cualquier chorro, porque se lo dijo aquí de frente”, comentó el exjugador.