Álvaro Mesén reveló dos visitas que lo sorprendieron en el hospital

Álvaro Mesén contó su historia con el periodista Gustavo López.

Dos meses después de enfrentar dos operaciones en la cabeza que lo pusieron de cara a la muerte, el exportero, Álvaro Mesén, contó su historia en el programa Casual del periodista Gustavo López, este lunes en el canal Tigo Sports.

En poco menos de una hora de programa, el exfutbolista contó cómo pudo salir adelante de una cirugía delicadísima de la que no todos se levantan para contar el cuento, experiencia que afirma le cambió su manera de ver la vida.

“Uno trata de analizar lo que pasó y la verdad no hay respuestas, son cosas tan incomprensibles que a veces ni los doctores lo entienden. Uno de los puntos es que no se ha encontrado de dónde nació el problema de infección, al día de hoy no se ha logrado y uno se pregunta, ¿Por qué pasa esto?

“La verdad es que no voy a tener respuestas, Dios a veces actúa de una forma que no es como uno lo hace, que uno racionaliza, analiza, piensa las cosas, a hoy no puedo decir qué pasó”, explicó.

La salud del arquero era un tema muy incierto después de que le realizaran dos cirugías cerebrales, en los medios se decía que su situación era muy delicada lo que hasta provocó visitas de amigos del fútbol que lo fueron a visitar cuando ya estaba consciente como Erick Lonis y Ricardo González.

Exportero Álvaro Mesén rompe el silencio después de dos cirugías cerebrales

“Lonis me va a visitar, un Día del Padre, ese día encendí el teléfono y me dijo que no sabía que podía usar el teléfono. Todo mundo pensaba cosas, lo que se habló, que yo no tuve noción de eso, es que yo estaba más del otro lado que de este”

“Cuando estás en una cama de hospital vos ponés medallas, títulos, trofeos, fama y eso no te sirve de nada, entonces la amistad que se ha creado con Erick es tan grande que él comenzó a llamar, hizo contacto con mi esposa. Esa rivalidad fue tan buena que también llegó Ricardo González”, explicó.

Mesén dice que Lonis se sorprendió mucho de verlo ya recuperado y a él tampoco pudo explicarle cómo lo logró.

“Yo le agradezco mucho a la gente todas las buenas intenciones, las oraciones, yo les digo a todos que fueron bien recibidas y escuchadas, es lo que creo me tiene acá contando la historia”.

