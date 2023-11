Álvaro Saborío habló sobre la prueba que lo pondrá a sudar más que una final de fútbol

Álvaro Saborío Participará en la edición 30 de La Ruta de los Conquistadores Tomado: Puro Motor

Álvaro Saborío ganó títulos de campeón con tres equipos diferentes, jugó con la Selección de Costa Rica en estadios famosos e intimidantes e hizo una buena carrera de legionario, pero esos retos no se pueden comparar con lo que significa lo que le espera este sábado sobre una bicicleta.

Sortear patadas a la espinilla, codazos o el juego rudo del rival en una cancha de fútbol no es ni parecido a tener que atravesar ríos, junglas y terrenos inimaginables en Costa Rica, eso y más le espera a Sabo en la Ruta de los Conquistadores 2023 la cual arranca este jueves.

La Ruta es considerada la carrera más dura del mundo en el mountain bike, definitivamente no es para cualquiera, solo para valientes que quieran medirse y probarse así mismos en este deporte del que Sabo se enamoró hace tiempo y quiere ver qué tal está.

La competencia consta de dos modalidades, la carrera completa que se disputa entre este jueves y sábado en una competencia de tres etapas y otra llamada La Siesta, que consiste en realizar la etapa final, que consta de 115 kilómetros dando pedal en condiciones muy duras.

En La Siesta salen de Santa Ana, City Place a las 5:15 a.m. y tienen tiempo hasta las 6 p.m., para llegar a la meta en playa Herradura. Atravesarán la jungla de Carara, en donde tendrán que cargar su bicicleta, atravesar el famoso río Carara y aguantar el intenso calor.

“Estoy muy ilusionado la verdad, desde que agarré el deporte del ciclismo y el mountain bike, que es el que me gusta más, siempre quise hacer la ruta, había hablado de la posibilidad de venir a hacerla. Por ahora solo voy a hacer La Fiesta porque tuve un lapso corto en el fútbol que no me dejó prepararme bien para hacer toda la ruta, pero es un objetivo a futuro.

“En el ciclismo encontré la parte competitiva que uno pierde después de dejar el deporte que uno a hecho toda la vida y me gusta muchísimo, soy de retos, de desafíos, de imponerse al cansancio físico y eso es lo que me cautivó del mountain bike, ahora tengo la oportunidad de estar en la Ruta y es como ir marcando los checks de los retos que uno se va planteando”, dijo a La Teja.

Dos socios que le ayudaron en su misión son Román Urbina, dueño y creador de la competencia y el ciclista Gregory Brenes, quien sí se mandó valiente a tirarse toda La Ruta, dado que en casi toda su carrera profesional lo hizo en ruta tanto en Costa Rica como en Europa. Sabo y Brenes son amigos desde hace tiempo y tienen la fe de que les irá puras tejas.

Físicamente, el futbolista está entero para la dura prueba, pues la lesión que tuvo y que no lo dejó jugar las últimas fechas del torneo nacional con San Carlos, no lo perjudicará, sino que más bien pudo aprovechar ese parón futbolístico para prepararse más.

“Seguí andando en bici, la lesión no me afecta para andar en bici y más bien aproveché el tiempo que estuve lesionado para andar un poco más. En las semanas que no podía participar en el fútbol entrené un poco más para no sufrir tanto, igual se va a sufrir, pero ojalá no tanto”, dijo.

En el ciclismo Álvaro Saborío encontró una motivación adicional en el deporte.

Álvaro sabe bien en qué se está metiendo, que es una prueba que lo retará físicamente como ninguna otra en su vida, Urbina incluso lo tiene advertido que lo que se imagina qué es y que sufrirá, será seguramente el doble.

A diferencia de otras veces, esta vez dependerá solo de él y su esfuerzo, por eso tiene clarísimo que su única competencia está consigo mismo y terminar la carrera significará la victoria.

“Eso es lo que me motiva, que es dar pedal y vaya usted mentalizado en terminarla bien y sano, si se puede ayudar a otra persona se hace y siempre dar un buen ejemplo, dar esos mensajes de estar sanos, es algo que me motiva mucho, saber que es una ruta dura, poder ir y terminar”.

Cuando le preguntamos qué le apasiona más hoy por hoy entre los dos deportes que práctica, su respuesta fue muy sincera.

“Entre el fútbol y el ciclismo no puede haber comparación, el ciclismo sí me motiva y me gusta muchísimo, pero el fútbol ha sido mi pasión y amor de toda la vida, fue lo que me ha dado todo en mi vida la verdad”, detalló.

El 2023 le mostrará al goleador de San Carlos, Saprissa, Alajuelense y la Selección Nacional el camino para mandarse el otro año al siguiente sueño, la cual es la ruta completa.