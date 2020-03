Cuando hay juegos, sobre todo en San Carlos, me levanto, desayuno con mi familia, me pongo a estirar un poco y siempre hago algún tipo de labor en la casa o en la finca, tratando de no pensar mucho con respecto al partido. Eso sí, cuando ya se acerca la hora de ir al estadio, sí me enfoco con mucha tranquilidad en lo que se viene.